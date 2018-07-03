Взять себя в руки: как начать новую жизнь после увольнения

Даже если вам вежливо указали на дверь, это не повод впадать в отчаяние и опускать руки. Безусловно, неприятно остаться на улице, если не успели сработать на опережение и подыскать для себя запасное место. И даже если у вас ипотека, кредит и куча родственников, которым обязательно нужна ваша помощь, вы все равно можете найти плюсы в сложившейся ситуации и попытаться начать новую жизнь. А мы расскажем, как это сделать быстро и с минимальными потерями.

Никакого стресса

Понятно, что ситуация не простая и никак не способствует улучшению настроения. Но все же постарайтесь взять себя в руки и не паниковать. Ведь страх провоцирует сильный стресс, который не самым лучшим образом сказывается на вашем самочувствие. Например, это может спровоцировать серьезные заболевания, привести к хронической усталости, затяжной депрессии, потери веры в собственные силы, ухудшения отношений с друзьями и близкими. И, в конце концов, если вы будете действовать в том же духе, то можете растерять все свое окружение или, что еще хуже, оказаться в больнице. Ведь зачастую, как показывает практика, страх потери работы может оказаться намного страшнее самого увольнения. Просто подумайте о том, что это новый этап в вашей жизни и новые возможности, которые нельзя упустить. Возможно, у вас не доходили руки сделать что-либо срочное. Так теперь у вас появится много свободного времени, чтобы заняться чем-то действительно важным и заодно переосмыслить свою жизнь.

Заглянуть страху в глаза

Самый лучший способ справиться со своим страхом, по мнению психологов — принять его. Поэтому вместо того, чтобы впасть в ужас от самой мысли о том, что вы остались без работы, лучше распишите, какие именно моменты вас пугают и подумайте, как вы можете подстраховаться. Допустим, вы не откладывали деньги, поэтому сейчас у вас отсутствует подушка безопасности, а ежемесячные обязательные платежи никто не отменял. Прикиньте, что тогда вы можете сделать в этом случае, чтобы не загреметь в долговую яму, пока ищите новую работу. Скажем, у вас есть квартира и как вариант, можно на некоторое время переехать к родителям/родственника/на дачу и сдать свою жилплощадь. Тем самым вы на какое-то время сможете перекрывать свои расходы. Только ни в коем случае не берите новый кредит, иначе, если поиски работы затянутся, вам будет нечем платить, и вы просто попадете на большие проценты.

Никто не застрахован от увольнения

Даже если вам вдруг объявили об увольнении, постарайтесь не падать духом и не ронять самооценку. «Наверняка я самый худший сотрудник, поэтому решили расстаться именно со мной», — так думает большинство людей, с которыми решили распрощаться. На самом же деле, даже самые лучшие сотрудники не застрахованы от того, что их заставят написать заявление об уходе. Причины могут быть разные. Например, компания переживает не самые лучшие времена и поэтому начинает сокращать активы и прощаться с теми, у кого самые высокие зарплаты и бонусы. И руководство компании понимает, что такой «ценный» во всех смыслах кадр, она просто не потянет. Затем начинается упразднение отделов и прощание с начальниками и другими руководящими звеньями. Ну а далее, при необходимости, начинается пересмотр работы остальных сотрудников и распределение новых обязанностей.

Поэтому ни в коем случае не теряйте самооценку и не думайте, что теперь вас вообще не возьмут на работу в другую фирму. Психологи обращают внимание на то, что большинство людей, напротив, обращают данную ситуацию себе во благо, им предлагают лучшую должность с большим окладом, либо они и вовсе решают открыть свое дело.

Подсчитать свои потери и оценить перспективы

Понимаем, что в первые минуты после того, как вам объявили об увольнении вы можете испытывать шок и вряд ли сможете трезво оценить ситуацию, но все же. Попробуйте успокоиться, взять лист бумаги и прикинуть, с какими проблемами вам придется разобраться в первую очередь. Начните с обязательных трат, куда входят платежи по ипотеке, кредитные карты, коммунальные платежи и так далее. Распишите, сколько вы должны будете отдать денег в ближайшее время и прикиньте, сколько накоплений у вас есть на данный момент. Возможно, вы уже откладывали часть зарплаты, поэтому можете позволить себе пару месяцев спокойно искать новую работу. А заодно подумайте, от каких трат вы смогли бы отказаться до тех пор, пока не найдете новое место. Например, от походов в ресторан и кино, от покупки дорогой одежды или украшений и так далее. Оптимизируйте свои расходы и сосредоточьтесь на самом важном.

Кроме того, вам необходимо оценить свои перспективы. Подумайте над своими сильными сторонами и над тем, что вам необходимо улучшить в себе. Возможно, сейчас вам стоит пройти дополнительные курсы, чтобы повысить свою квалификацию или вовсе задуматься о смене деятельности. Кто знает, вдруг вы обладаете такими навыками, которые смогли бы вам обеспечить дополнительную подработку на тот период, пока вы не найдете что-то стоящее или не поймете, в каком направлении вам стоит развиваться дальше. Ведь на сегодняшний день известно немало историй, когда люди, которые всю жизнь занимались, скажем, финансами или даже юриспруденцией, например, начинали делать потрясающие торты на заказ, оформлять невероятные свадебные альбомы, запускать оригинальные сайты и так далее. Поэтому, почему бы не последовать их примеру?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock