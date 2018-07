Найти и исправить: 9 типичных ошибок, которые не дают выучить английский

Ребенок совершает ошибки при изучении английского языка? Это верный путь к хорошим знаниям! Если, конечно, вовремя их исправлять. Именно этим мы сейчас и займемся.

Мы уже рассказывали про родительские ошибки, которые отбивают у ребенка интерес к изучению иностранных языков. А также выяснили, какие методические ошибки допускают сами учителя и репетиторы при обучении ребенка английскому языку.

А сегодня Екатерина Дмитриева , преподаватель английского языка и редактор Puzzle English, завершает трилогию статей про ошибки в изучении английского языка материалом, описывающим промахи самих учеников — как детей, так и взрослых.

Екатерина Дмитриева

Поиск единственно правильного ответа

Самая частая ошибка детей — это нетворческий подход к языку.

Очень важно понять, что правильного ответа не существует. Ведь на вопрос «What are you going to do now?» можно ответить не только: «I’m gonna do my homework».

А можно заявить, что вы не знаете, что собираетесь делать (I don’t know) или (о ужас!) признаться в том, что не поняли вопроса: «I don’t understand you. Can you repeat your question?».

Внутренняя зажатость и «безвыходность» не просто тормозят процесс погружения в язык — они плодят ошибки с геометрической прогрессией.

Подстрочный перевод

Иногда a monkey — никакая не обезьяна (это слово имеет множество вариантов перевода), а take great pains нужно переводить не как «брать великую боль», а как «стараться изо всех сил».

Подстрочный переводцелых философских концептов, которые при неправильном переложении трансформируются в стилистические огрехи— весьма заметная ошибка.

Бороться с ней удобно при помощи «вбрасывания» в перевод. То есть, если уже «заработан» диагноз, профилактику можно осуществлять методом translate from Russian into English.

Но не по одному предложению, а целыми блоками текста.

Использование транскрипции при заучивании слов

Наиболее популярный детский «промах» — это треклятые слова, или их незапоминание. Эдакие лексические провалы. Учишь-учишь — а в голове пусто!

Во-первых, нужно сразу отказаться от трех классических столбиков в тетрадке.

Транскрипция — гиблое дело: она препятствует восприятию реальных смыслов, и какой-нибудь a chair в самый ответственный момент, как назло, не всплывает в памяти. Хотя, вроде, искренне повторяли.

Итак, подружиться с лексикой позволяет записывание не отдельных слов, а фраз и даже целых предложений.

Вместо fluffy — fluffy robe. А лучше — «Don’t let him wear my fluffy robe!». Чувствуете?

Из-за контекста сразу представляется некая казусная ситуация. Прилагательное fluffy само по себе не рождает в голове ничего. Результат: мозг отказывается запоминать бессмыслицу. А вот восклицание стимулирует воображение дорисовать какого-то мужчину, нарядившего в чужой халат женщину, которая от этого пострадала. Комичный эффект воздействует на эмоциональный фон — и мы получаем запоминание как весьма логичный результат. Фантазию нужно разогревать, необходимо рождать ассоциации.

В третьем столбике, посвященном, как правило, абракадабре (=транскрипции), стоит прописать синонимы.

Где же оставить место для перевода на русский? Правильно, в тетрадках тех, кому далеко до истинного английского. Поощряйте образы, а не кальковое переложение. И откажитесь от русско-английского словаря. Вам срочно необходим Oxford Dictionary.

Прорывайтесь к значениям через смыслы. Не надо буквы объяснять через цифры, а цифры — через иероглифы. Отделите зерна от плевел.

Также наложите табу на стишки вроде:

А у нас живет бульдог — по-английски это dog,

Моей кошке 10 лет — моя милая a cat!

Такие пассажи только засоряют память.

Чтение без понимания смысла и эмоций

Самая грубая ошибка в чтении — это неосмысленность. Большинство детей натасканы на декодирование «иероглифов». Они видят свою задачу в корректном озвучивании видимых символов. Суть текстов не просто уходит из-за этого на 25-й план: она исчезает вовсе как некая ненужная подробность.

Аналогичной «болезнью» страдают ученики музыкальных школ. По нотам большинство читать не умеет, исполняя при этом самые сложные увертюры.

Лекарство №1 здесь — это книги. Сомнительные рассказы из учебников про то, как Джек встает в семь утра, его папа — в восемь, а мама — в девять, должны быть замещены увлекательными историями, способными вызвать эмоции. И, безусловно, прочитанное нужно прорабатывать. Купите красочное издание Сindarella и начните: Not all stepmothers are wicked, but Cindarella’s was very very bad.

Основная задача ребенка — увидеть за графикой бедную девушку, а не буквы и запятые, проявить сочувствие.

Можно превратить историю в художество: ребенок обозначает ассоциативными картинками предоставленный сюжет. Или включить аудиокнигу и начать рисовать символы для дальнейшего пересказа/обсуждения тяжелой судьбы героини.

Историю есть смысл озвучить, используя синонимы (вместо wicked — angry, вместо bad — unkind). А противоположные значения часто рождают юмор.

Попробуйте через месяц после работы с Золушкой начать так: «Not all stepmothers are kind, but Cindarella’s was very very good».

При верном эмоциональном заряде, «удерживании» сути вам удастся похохотать!

И еще одна «очевидная очевидность» — это любовь девчонок к куклам. Ну так разыграйте историю по ролям! Зовите подруг, мам, теть — и вперед!

Мальчикам можно открывать Look inside cars — машинки здесь только помогут не отвлекаться.

Чтение без прослушивания

Фонетические ошибки детей — это неразбериха со звуковыми сочетаниями типа s/sh/ch/thи так далее. Сложно учить алфавит по одной букве, а потом резко воспринять связку как нечто целое.

Полезный инструмент — колорифмические стихотворения Ольги Соболевой: одинаковые окончания/грамматические структуры/сложные звуки выделены яркими цветами. Аналоги красочных текстов можно найти и с пропусками в проблемных местах, которые после проработки детям очень легко запомнить. А учитывая то, что формат предлагает еще и ярко оформить соответствующие картинки, разобраться с непонятными звуками становится настоящим удовольствием.

Только здесь есть невероятной важности деталь — читать нужно слушая!

Поскольку вы делаете ошибку, произнося слово tall, предполагается, что без посторонней помощи озвучить его правильно вам не удастся. А значит аудио — не просто приложение к тексту, а важнейшая его часть.

Но сопоставлять графику со звуком нужно, разумеется, не только, когда речь идет о стишках. Пока вы не достигли уровня Upper-intermediate, шанс, что вы самостоятельно прочитаете хорошо, ничтожно мал. Даже если формально это удается, произношение вряд ли будет «чисто британским».

Звук первичнее письменного символа.

Поэтому любая книга должна «прокачиваться» с профессиональным аудио.

Игнорирование правильной интонации

Ребенок совершает 2 ключевые ошибки в этом микромире английского языка:

ему кажется, что эмоциональная тональностьфраз и предложений «ваще-е-е не важна»,

он пытается зазубрить единственно верный вариант.

Первый подход препятствует нормальному разговорному, так как вы рискуете быть понятым неверно или же быть непонятым вовсе.

Борьба с подобным недугом сродни борьбе с ленью. Рецепты необходимо искать внутри себя.

От того, что старшеклассник собирается поступать на журфак и физика ему как бы не нужна, законы Архимеда не перестают действовать, пока данный конкретный выпускник купается в море. Так и с интонациями. Это часть жизни, значение которой можно сколько угодно нивелировать, но она никуда не исчезает. Сомневаетесь?

Сходите на хорошую театральную премьеру — положим, в драмтеатр им. Руставели. Даже если вы не знаете грузинского, вам будет понятно практически все. Это случится вследствие осмысленности игры актеров, разумеется. Но реализовывать эту осмысленность они будут при помощи интонаций.

Соответственно, спектакли на английском, песни, CD, диалоги, подкасты — все это в помощь юному дарованию.

Именно таким образом удастся избавиться от русских интонаций, уходящих в низы окончаний.

Тренируйте слух — и вы автоматически начнете «задирать» предложения наверх и приучите себя к бодрым нотам английского.

Язык, как известно, — живой организм. Поэтому отбивать правильную интонацию, пользуясь лишь одним источником, — способ не очень: попахивает чем-то искусственным.

Компьютер, конечно, может «подождать» достойной попытки ученика, всегда есть возможность нажать на паузу. Однако в реальности на вас обрушивается шквал английской речи от сглатывающего «v» ирландца.

А вот если вы сталкивались с репликой I’m very glad to see you не в единственном уникальном контексте, а много раз, в стандартных и не очень воплощениях, плохо произнесенная «v» вряд ли помешает понять смысл всей фразы целиком.

Поэтому прослушивание пройденного материала в отличных друг от друга «условиях» — серьезный помощник в процессе обучения.

Познакомились с фразой I’m very glad to see you на чистой, удобной для вас озвучке от британского актера? Найдите аналог в американском фильме!

Вероятно, он будет более скомкан, но когда реплику удастся расшифровать, никакой диалект не станет помехой в декодировании этого текста. Причем в любом исполнении.

Отказ от повторения

Еще одна ошибка — это отказ от повторения.

Не стоит воспринимать аудирование как пассивное слушание.

Это может быть этапом. Но лучше всего воспользоваться наушником и воспроизводить услышанное. В удобном темпе, возможно, не успевая или сглатывая звуки и окончания, но пытаясь проговорить все сказанное «диктором».

Не нужно затыкать оба уха сразу: вы должны слышать как озвучку, так и себя. Часто препятствием для исправления этой ошибки является скромность.

Молодой человек (тем более в присутствии педагога или родителя) стесняется наговорить тарабарщину. Не оттягивайте момент активного включения. Иначе невольно вы начнете бегать не только от интонаций, но и от английского в целом.

И, безусловно, важнейший принцип работы с любыми ошибками — это подключение личного интереса.

Чтобы интонировать корректно, вам необходима работа с увлекательным текстом. Через него рождается эмоция, которая и позволяет всякий раз говорить по-разному, но все равно правильно. Не стоит зубрить лексику на тему «Море». Лучше спеть подходящую песенку или погрузиться в стишок:

Sea shell, sea shell, Sing a song for me; Sing about the ocean, Tell me about the sea.

Если для вас это детский сад, берите поэтический шедевр Джона Китса On The Sea. А если не нравится, есть, к примеру, Lisa Hannigan и ее успокаивающая Song of the sea.

Вариантов масса и главное — выбрать можно и нужно то, что душе угодно!

Привязка к конкретным словам из текста во время пересказа

Основной запрос от желающих выучить английский звучит так: «Научите меня говорить». Это чудесно. Ведь люди понимают важность практического применения собственного знания. Тем более, понимают это дети. Кто, как не они, чаще всего сталкиваются с бессмысленностью «запрограммированных» желаний родителей, учителей, друзей?

Поэтому ошибки ребят в области разговорного — это целый пласт проблем. Как прорваться через него, не потеряв интерес к языку? Положим, вы не готовы общаться вовсе или предпочитаете отделываться односложными, неразвернутыми предложениями.

Раскачать себя помогут диалоги. Но, если собеседника рядом не обнаруживается, монологи тоже актуальны!

Как раз последние помогают бороться с ошибкой «вспоминания».

Вместо реального пересказа или «размышления на тему» дети часто занимаются поиском «нужного слова»: «Как там в тексте начиналось?».

Верными рыцарями в подобном бою станут картинки. Создайте смысловую историю с негромоздкими рисунками, по которым можно будет ассоциативно воспроизвести рассказ.

Положим, ваша семья была в цирке: «My Family and I went to the most popular Circus of our City…». Обозначьте семью, к примеру, как дерево. Поход можно маркировать обычной стрелочкой (=went to), из треугольника сделайте шатер (то есть circus), а вот наиболее популярный (the most popular) превратите на бумаге в аплодисменты. Что выходит?

Перед вами: дерево — стрелочка — аплодисменты — треугольник. И напрягать память нет причин: просто по картинкам можно свободно рассказывать о походе в цирк.

Разумеется, стоит опираться на собственные ассоциации. Ведь, возможно, цирк для вас — это клоунский нос. Отлично! Рисуйте именно его. Стремитесь к тому, чтобы в итоге прозвучала цельная мысль.

Изучение языка исключительно за рабочим столом

Эту ошибку можно побороть, если связать интеллектуальную деятельность с физической активностью.

Вы знали, что при прочих равных 2 одинаково знающих химию ребенка, напишут олимпиаду по-разному?

Важная оговорка: если один из них занимается спортом!

Именно он и выиграет: кровь активнее поступает в мозг — а значит голова соображает чуть быстрее.

Поэтому учиться английскому можно, прыгая со словами «let’s jump like a frog». Если больше нравится скакать, предлагайте: «I’d like to hop like a bunny (or hare? or rabbit?)».

Ведь не секрет, что для ребенка важна игра. Подключайте реальные, живые процессы. Приготовьте, к примеру, пирог. Вероятно, придется привлечь взрослых. Но детям наверняка готовы помочь родители. Основная задача — озвучивать происходящее:

«First we need to preheat the oven to 220ºC, add the flours to the red bowl. Look! I’m mixing lukewarm water with the yeast. And what are you doing.. ?»

И, конечно, большинству детей нравится делать поделки. Приготовьте контур кошачьей мордочки и приклейте вату на заготовку: «I’m going to use some cotton wool to make our cat fluffy!». Нет смысла углубляться в «ювелирные» тонкости. Просто решите, какой именно шедевр подходит вашему сегодняшнему настроению — и вперед!

Рядом нет взрослого, который покажет, что и как сотворить? Google в помощь! Но только, пожалуйста, забиваем в поиск латиницей: «artcraft fluffy cat».

То есть смотрим мастер-класс по валянию/вязанию/лепке на английском!

Иногда мотиватором активного говорения способна стать стрессовая ситуация, но создавать ее нужно аккуратно. К примеру, подростку можно обучаться игре на гитаре с носителем иностранного языка.

Изначально для ребенка это некий шок: мало того, что нужно разобраться в табулатуре, так прежде еще необходимо преодолеть иноязычное объяснение.

Естественно, это эмоциональный дискомфорт. Но именно ввиду отсутствия альтернативы (по-русски с педагогом не разобраться) и при наличии внешней задачи (зажимать струны все равно придется), мозг максимально активизируется и выводит на поверхность самые пассивные «запасы».

Языковые ошибки — это здорово!

Вы неправильно говорите, пишите или читаете? Не стоит останавливаться на наречии «неправильно».

Основное — то, что звучит хоть какая-то речь, прорабатываются хоть какие-то тексты и вырисовываются хоть какие-то предложения на бумаге. Только в этом случае понятно, что именно требует корректировки в вашем конкретном случае.

Если ребенка давно никто не исправлял, стоит задуматься: может, он не владеет языком так уж идеально? Вероятно, просто не пробует себя на этом поприще вовсе.

Необходимо осознать, что это не выход. Ведь даже на «стерильном» родном мало кто разговаривает.

Ошибки — путь к прекрасному, льющемуся, чистому языку.

Относитесь к ним с благодарностью. Идите на них смело, без них мы — никуда!

