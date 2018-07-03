Семейный гороскоп на июль

Наш астролог Надежда Попова подробно рассказала, что ждет в июле обладателей всех знаков зодиака.

В период с 1 по 9 июля, при Венере во Льве, многие постараются превратить супружеские отношения в праздник, но будут жаждать похвалы от второй половинки и болезненно реагировать на неблагодарность. После же 9-го числа, когда Венера перейдет в Деву, на первое место выйдут денежные и утилитарные вопросы, претензий супругов друг к другу станет больше, зато пары попытаются приблизить союз к совершенству.

Дети с 1 по 21 июля остро осознают свою зависимость от семьи, духовно сблизятся с родителями, будут нуждаться в поддержке и в чутком руководстве; а вот потом возрастет желание что-то доказать «предкам», но чаще станут проявляться различные таланты чад.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы с 1 по 9 июля будете работать на перспективу брака, избавитесь от чего-то такого, что мешает получать от него удовольствие, не раз чем-то побалуете вторую половинку.

После же 9-го числа вас станут бесить какие-то бытовые обязанности, но при этом вы проанализируете семейную жизнь и постараетесь не повторять старые промахи.

С детками же с 1-го по 21-е полноценного контакта не получится, возможно, из-за отсутствия чад дома. А вот потом вас с ними ждет много нового и интересного.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Вы с 1 по 9 июля будете часто за что-то сердиться на вторую половинку и странно реагировать на ее (его) проявления любви.

Зато потом вы найдете новые методы воздействия на мужа (жену), заставите его (ее) поступать по вашему желанию и заниматься теми делами семьи, которые лично вам не под силу или не по статусу.

С детками с 1-го по 21-е вы придумаете какие-то милые ритуалы и прочтете немало книг. А вот после 21-го числа воспитательный процесс может дать сбой.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Вас с 1 по 9 июля ждет весьма интересное взаимодействие со второй половинкой, вы не раз и очень многогранно продемонстрируете свою любовь к ней (к нему).

А вот после 9-го числа вероятны многочисленные бытовые ссоры, какие-то требования мужа (жены) покажутся вам чрезмерными, вы не захотите много времени проводить с ним (с ней).

С детками же весь месяц придется проявлять чуткость, щадить их нервную систему и самолюбие, часто идти у них на поводу, чтобы не провоцировать истерики и обиды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы с 1 по 9 июля будете остро нуждаться в ощущении того, что вторая половинка вас любит, ценит, бережет, и станете чутко реагировать на ее (его) настроение и поступки.

После же 9-го числа вас ждет масса бытовых дел, к которым вы приобщите мужа (жену), даже если у него (у нее) не будет особого желания этим заниматься.

С детками с 1-го по 21-е ожидается полное согласие, а их поддержка окажется просто бесценной. А вот потом какие-то их таланты могут повергнуть вас в шок или в недоумение.

Лев (23 июля — 22 августа)

С 1 по 9 июля ваши взаимоотношения со второй половинкой будут просто замечательными, и это позитивно скажется на всех аспектах вашей жизнедеятельности.

А вот потом попытки мужа (жены) навязать вам какие-то новые правила сосуществования могут стать причиной вашего недовольства и резких ссор.

С детками с 1-го по 21-е будет непросто — придется часто уделять внимание их психологическому состоянию, проявлять терпение и сдерживать желание поорать. После же 21-го числа вы с ними окунетесь в новый вид творчества.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы с 1 по 9 июля будете часто вести себя именно так, как того хочет ваша вторая половинка.

Благодаря этому после 9-го числа вы получите над мужем (женой) еще большую власть, сможете инициировать и осуществить нечто такое, что сделает брак идеальнее, а бытовой уклад — благополучнее.

С детками с 1-го по 21-е вас объединят какие-то занятия, направленные и на достижение утилитарных целей, и на обучение чад полезным навыкам. А вот потом придется регулярно раскошеливаться на какие-то особые развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вас с 1 по 9 июля ждут вполне гармоничные отношения со второй половинкой, особенно если вы не станете протестовать против инициируемых ею (им) перемен.

А вот потом многие бытовые аспекты могут оказаться поводами для ссор, да и родня, как ваша, так и мужа (жены), каким-то образом влезет в супружеские взаимоотношения и что-то напортит.

С детьми с 1-го по 21-е будет или сложно из-за непонимания, или никак по причине их отсутствия дома. Зато после 21-го числа ожидается радостное и приятное общение с чадами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы с 1 по 9 июля будете охотно заниматься со второй половинкой сексом, а в остальном предпочтете от нее (от него) дистанцироваться, закрываясь от негативных эмоций.

После же 9-го числа вами может овладеть равнодушие к мужу (жене), зато голова станет ясной, и это позволит быстро и безболезненно решить многие бытовые вопросы.

С детьми с 1-го по 21-е вы будете откровеннее обычного, поделитесь с ними каким-то своим особенным опытом. А вот потом вас станет бесить их желание выделиться, покрасоваться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы с 1 по 9 июля потратите немало сил, денег и эмоций на то, чтобы доказать второй половинке свою любовь, и получите за это беспрецедентную благодарность.

А вот потом не исключены бытовые проблемы, которые самым негативным образом отразятся и на межличностных взаимоотношениях с мужем (женой), и на интимной стороне брака.

С детками с 1-го по 21-е вы, вероятно, будете часто использовать воспитательный опыт своих родителей. После же 21-го числа озадачитесь развитием каких-то их талантов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы с 1 по 9 июля учтете какие-то просьбы и пожелания второй половинки и сделаете ради нее (него) даже то, что вам не вполне удобно.

Благодаря этому после 9-го числа муж (жена) не станет вам перечить в том, что раньше вызывало у него (у нее) отторжение, и поддержит какие-то ваши начинания, направленные на увеличение благосостояния семьи.

С детьми с 1-го по 21-е вероятны ссоры, вы будете суровы больше необходимого. Зато потом одумаетесь и начнете активно их баловать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам с 1 по 9 июля настоятельно рекомендуется не накручивать себя и не выискивать у мужа (жены) недостатки, иначе вы запросто додумаетесь до развода.

Если же сможете удержаться, то после 9-го числа поймете, что все не так отрицательно, как вы себе рисуете, и что вторая половинка еще может вам пригодиться не только как амурный, но и как деловой партнер.

В общении с детьми с 1-го по 21-е потребуется больше деликатности, нежности, доверительности, а потом — терпения и творческого подхода к воспитанию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы с 1 по 9 июля будете часто получать от второй половинки то, что лично для вас крайне важно для гармоничной супружеской жизни, однако признательности она (он) от вас вряд ли дождется.

Ваша неблагодарность чревата тем, что после 9-го числа муж (жена) устанет от игры в одни ворота и вывалит на вас все накопившиеся претензии, а там и до кризиса брака недалеко.

С детьми в этом месяце появится немало новых точек соприкосновения, вы будете нежны и улыбчивы с ними, исполните многие их желания.

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