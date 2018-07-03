В Уфе фотографии из судебного зала, обсыпанного солью, могут оказаться постановочными

Возможными постановочными фото назвали снимки из зала заседаний с посыпанной солью. От этом ГорОбзор заявили в Верховном суде РБ.

— На этом судебном процессе я не присутствовала. Когда я зашла в зал суда после судебного процесса никакой соли я там не увидела. После этого был обычный рабочий день. Наиля Рамилевна провела множество судебных заседаний, каждый по 15 минут, — прокомментировала помощница судьи Идияровой Гульдар Чингизова.

Ситуацию также прокомментировал помощник судьи Верховного суда РБ:

— Официальный комментарий пока готовится. Я сам жду какой-то информации от Ленинского районного суда, не исключено, что фотографии постановочные, — высказался Вадим Хабиров.

Напомним, накануне утром в Ленинском районном суде произошел спорный инцидент. Общественные деятели поделились фотографиями, где зал суда, якобы, был обсыпан дорожками соли. По словам истцов, когда они пришли в зал судебного заседания, то заметили вокруг стола судьи Наили Идиатовой очерченный круг из соли, а также солевую дорожку на входе в зал заседаний.

Известно, что истцы пришли в этот день в зал судебных заседаний с новым иском, относящимся к нарушению прав уфимцев на питьевую воду. Активисты хотели отменить положительные заключения госэкспертизы проектной документации завода «Кроношпан» и результатов инженерных изысканий.

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