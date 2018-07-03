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Уфимский общественник, отправившийся в велотурне по 16 странам, добрался до Душанбе
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Уфимский общественник, отправившийся в велотурне по 16 странам, добрался до Душанбе 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Отправившийся из Уфы утром 12 июня в турне по 16 странам Антон Сазонов едет в Душанбе. Об этом он сообщил в своем блоге.
Путешественник добрался на велосипеде через Ишлы, Стерлитамак и Кумертау до Оренбурга, где пересел на поезд до Туркестана в Казахстане. После общественник задержался на два дня в Ташкенте. Сейчас он находится в столице Таджикистана Душанбе. Далее он планирует через Памирский тракт добраться до Китая.
— Пока нет настоящих гор, едется быстро и хорошо. Длина отрезка — примерно 300 километров, прошёл за три дня. Стало по-настоящему жарко — каждый день +33…+35 и выше, — рассказывает Антон Сазонов.
Напомним, Антон Сазонов отправился из Уфы 12 июня в велотурне. Общая протяженность маршрута через 16 стран, предположительно, составит не менее 15 тысяч км. При этом по времени это будет 6,5 месяцев. Свою экспедицию он назвал «Дети мира». Антон повезет послания учеников и учителей уфимских школ своим коллегам в других странах. По итогам каждого этапа экспедиции будут организованны фотовыставки, классные часы и круглые столы.
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