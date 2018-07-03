Тест: TERRY или DanyMuse — кто из участников шоу «Песни» стал бы твоим идеальным парнем?

Ответь на несколько вопросов и узнай, кто из участников музыкального проекта стал бы твоим парнем!

В июне состоялся громкий финал популярного шоу «Песни», победителем которого стал TERRY. Этот парень очаровал всех своим голосом и внешностью. Впрочем, не только он привлек внимание женской аудитории. Девушки также рьяно болели за DanyMuse, Максима Свободу и других ярких участников. А кто приглянулся больше тебе? WMJ.ru подготовил увлекательный тест, благодаря которому ты узнаешь, кто из ребят из шоу «Песни» стал бы твоим идеальным парнем!

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