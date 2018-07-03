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Тест: TERRY или DanyMuse — кто из участников шоу «Песни» стал бы твоим идеальным парнем?
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Тест: TERRY или DanyMuse — кто из участников шоу «Песни» стал бы твоим идеальным парнем? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ответь на несколько вопросов и узнай, кто из участников музыкального проекта стал бы твоим парнем!
В июне состоялся громкий финал популярного шоу «Песни», победителем которого стал TERRY. Этот парень очаровал всех своим голосом и внешностью. Впрочем, не только он привлек внимание женской аудитории. Девушки также рьяно болели за DanyMuse, Максима Свободу и других ярких участников. А кто приглянулся больше тебе? WMJ.ru подготовил увлекательный тест, благодаря которому ты узнаешь, кто из ребят из шоу «Песни» стал бы твоим идеальным парнем!
Кстати, узнать, кто ты из актрис российского кинематографа, можешь здесь, а проверить знания песен Ольги Бузовой — здесь!
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Фото:Instagram, Диана Гербер / WMJ.ru, shutterstock
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