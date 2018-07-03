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Из Самарской области стартует кругосветная экспедиция на самолетах-амфибиях
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Из Самарской области стартует кругосветная экспедиция на самолетах-амфибиях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 3 июл — РИА Новости. Международная кругосветная экспедиция на уникальных самолетах-амфибиях российского производства стартует 3 июля из Самарской области, ее цель — изучение глобального изменения климата, сообщают организаторы экспедиции.
"Старт намечен на 3 июля с авиационной площадки Красный Яр Самарской области… В экспедиции задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один «Борей»… Целью экспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» является участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата", — говорится в сообщении.
Участники кругосветки планируют провести медико-биологические исследования, изучить газовый и аэрозольный составы атмосферы и ее термодинамические параметры, осадки, водную поверхность океана, а также ледовый покров с применением современных методов контроля и видеонаблюдения.
В экспедиции примут участие российские исследователи и пилоты, а также французский линейный пилот гидроавиации Лоик Блез. Возглавит кругосветку летчик-космонавт, Герой России, Валерий Токарев.
Всего в рамках экспедиции планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут кругосветки охватывает девять стран: Россия, США (Аляска), Канада, Гренландия, Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Дальность перелета составит более 10 тысяч морских миль на высоте до трех тысяч метров со скоростью около 200 километров в час. Ориентировочный срок завершения — 8 августа.
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