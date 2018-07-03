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Конкурс «Мисс Бум-Бум»
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Конкурс «Мисс Бум-Бум» 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Популярный в Бразилии конкурс решили сделать интернациональным и пригласить участниц со всего мира. Данный конкурс проводят в Бразилии уже восьмой раз подряд и с учётом популярности у местного населения и туристов, организаторы решили пригласить девушек со всего для участия в откровенном и «горячем» конкурсе. Если кто ни разу не слышал о данном интересном конкурсе, то он состоит в оценке женских пикантных мест, а именно ягодиц. Этим летом проводят «Мисс Бум-Бум» только для Бразильянок, но организаторы уже открыли приём заявок для девушек со всего мира и анкеты принимаются до начала декабря текущего года. Подведение итогов состоится в марте 2019 года. Известно, что сейчас подано всего около 15 заявок от девушек из других стран, но скорее всего конкурс заинтересует множество девушек, которые не боятся демонстрировать свои откровенные места. Что не говори, а в Бразилии умеют устроить интересный и горячий досуг для мужчин.
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