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Сменившая пол модель замахнулась на титул «Мисс Вселенная»
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Сменившая пол модель замахнулась на титул «Мисс Вселенная» 

Дни.ру 35 минут назад
Фото: Дни.ру
Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». О своем намерении побороться за титул девушка объявила в социальных сетях.
Понсе сообщила, что представлять Испанию на конкурсе — ее давняя мечта, которая наконец-то сбылась. Своим участием в «Мисс Вселенная» девушка хочет олицетворять мысль о том, что уважение должно существовать во всем мире, а не только в ЛГБТ-сообществе.
Испанка получила такую возможность благодаря громкому скандалу. Жительницы Канады Дженна Талакова, которой в 2012 году запретили участвовать в конкурсе, предала историю широкой огласке и добилась того, что теперь трансгендеры имеют полное право претендовать на звание «Мисс Вселенная», передает Advocate.
Сообщается, что Понсе живет в испанском городе Севилья. Также известно, что в 2015 году девушка участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты — «Мисс мира», но не выиграла.
Напомним, что «Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, который проводят с 1952 года. С 1996 по 2015 год конкурс принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.
Чтобы участвовать в соревнованиях, девушкам нужно пройти национальный отбор. Более того, они должны иметь идеальную репутацию.
Победительницу выбирает специальное жюри по итогам нескольких этапов. Обладательница титула «Мисс Вселенная» получает корону, 250 тысяч долларов и право на двухлетнее обучение в престижной академии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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