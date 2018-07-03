Ещё
Лунный посевной календарь на 3 июля 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лунный посевной календарь на 3 июля 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Знак Рыб  Благоприятный период для посева и посадки растений на урожай летнего потребления: повторно все лето можно сеять зелень (правильная агротехника — залог хорошего урожая в любое время года), редис, репу, редьку, морковь и другие корнеплоды (сорта должны быть устойчивы к образованию цветоносов). Можно продолжать посевы двулетних цветов, сидератов. Если решили обзавестись газоном — сейчас подходящее время для посева травы или цветочных смесей (обучающее видео поможет сделать работу безупречно).
Очень хорошее время для полива: стоять со шлангом в руках — прошлый век. Полезные приспособления практически полностью могут избавить вас от рутинной работы. А если еще замульчировать почву, то и полив понадобится реже, и надобность в рыхлении отпадет, а на грядках с томатами мульча станет профилактикой фитофтороза.
Благоприятный момент для подкормок: небольшие дозы органики пойдут на пользу всем растениям, особенно плодоносящим и цветущим. Защищайте растения в теплицах от перегрева, зреющий урожай — от птиц.
Удачное время для закладки компоста (разнообразить компоненты желательно, но эти однозначно исключите из состава), приготовления питательной травяной подкормки.
Поторопитесь с подготовкой хранилищ к новому сезону (возможно, стоит взять на заметку опыт бывалых дачников, а если в погребе слишком сыро, срочно найти и устранить причины повышенной влажности.
Нежелательна заготовка земляных смесей (есть риск занести возбудителей болезней и вредителей). По возможности откажитесь от обработки растений от вредителей и болезней
Читайте также:
Лунный посевной календарь на июль 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach
7dach.ru: последние новости
Маки в саду: опасная красота Лилейники из Америки: галерея сортов Корнеобразователи: готовый список препаратов для похода в магазин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини52
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение