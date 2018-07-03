Лунный посевной календарь на 3 июля 2018 года

21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Знак Рыб Благоприятный период для посева и посадки растений на урожай летнего потребления: повторно все лето можно сеять зелень (правильная агротехника — залог хорошего урожая в любое время года), редис, репу, редьку, морковь и другие корнеплоды (сорта должны быть устойчивы к образованию цветоносов). Можно продолжать посевы двулетних цветов, сидератов. Если решили обзавестись газоном — сейчас подходящее время для посева травы или цветочных смесей (обучающее видео поможет сделать работу безупречно).

Очень хорошее время для полива: стоять со шлангом в руках — прошлый век. Полезные приспособления практически полностью могут избавить вас от рутинной работы. А если еще замульчировать почву, то и полив понадобится реже, и надобность в рыхлении отпадет, а на грядках с томатами мульча станет профилактикой фитофтороза.

Благоприятный момент для подкормок: небольшие дозы органики пойдут на пользу всем растениям, особенно плодоносящим и цветущим. Защищайте растения в теплицах от перегрева, зреющий урожай — от птиц.

Удачное время для закладки компоста (разнообразить компоненты желательно, но эти однозначно исключите из состава), приготовления питательной травяной подкормки.

Поторопитесь с подготовкой хранилищ к новому сезону (возможно, стоит взять на заметку опыт бывалых дачников, а если в погребе слишком сыро, срочно найти и устранить причины повышенной влажности.

Нежелательна заготовка земляных смесей (есть риск занести возбудителей болезней и вредителей). По возможности откажитесь от обработки растений от вредителей и болезней

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Лунный посевной календарь на июль 2018 годаЛунный посевной календарь на сайте 7dach