Большой подводный камень интернет-знакомств с иностранцами

Я знаю, что можно найти отличного мужчину на сайте знакомств, но нужно быть очень внимательным, потому что иногда встречаются и такие мужчины, как в этом рассказе…

Почитайте историю от одной девушки.

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Мы познакомились на сайте знакомств. Мне — 35, ему — 52. Он начал свое знакомство с извинений:

Я, мол, понимаю что слишком стар для тебя, но очень уж ты мне нравишься, давай просто поболтаем.

Рассказал о себе следующее: американец, был женат два раза, есть дочь. Живёт один уже 10 лет. Бывший военный, получает пенсию $2500 и имеет маленький бизнес — изготавливает мебель на заказ.

Не пьет, не курит и здоров как бык. Написал сразу свой адрес, телефон, все контакты. «Ничего не скрываю, честен на 100 процентов» (я сразу его пробила на всех сайтах, всё оказалось правдой).

Скайп в любое время, переписка круглосуточно. Плавно и естественно в наш разговор вступает его замужняя подруга. Начинаем болтать втроем… Потом муж подруги, потом еще одна семейная пара.

Переписка по email и на Фейсбуке. У «друзей» страницы заполнены на 100%, никогда не подумаешь, что это фейк. Вот их типа 5 друзей: две семейные пары и он.

Однако, было одно, но — отсутствовали общие фотки. Я спросила, он сказал что в голову не приходило вместе фоткаться.

Далее, планирует прилететь ко мне. Пока «оформляет визу» — попадает в аварию. Фотки прилагаются во всех подробностях. С местом аварии и пр…

Лежит в больнице неделю. Наша переписка не прекращается ни на один день. С ним его друзья, они все время пишут мне последние новости и между делом говорят какой он прекрасный мужчина, как сильно скучает, как хочет меня увидеть, и как мы все вместе когда-нибудь будем веселиться.

Друзья пишут не все разом, а то один, то другой… при этом у друзей ведь тоже работа и личная жизнь… там тоже всякие подробности, кто-то куда-то едет, всякие забавные истории…

Познакомил с дочерью по скайпу, показал её детей. Иногда посылает мне в Россию цветы и конфеты…

Приезжает из «больницы» — сразу в скайп. Сидит весь в синяках, говорит с трудом, ходит с палочкой. Говорит, что ещё и легкое пробито, сделали что нужно. Лететь ему трудно, но я ему дороже… Он полетит, даже если задохнется в полете.

Решаем, что лететь должна я. Присылает деньги на визу и покупает билет. Я визу получила за 8 дней, лечу к нему. Вначале до Нью-Йорка, там пересадка, ожидание 12 часов.

Он прилетает за мной в NY и мы вместе к нему. Дом так себе… спрашиваю почему, говорит — занимался скупкой таких домов у банков (банки забирали их у должников), ремонтировал их и продавал, но случился кризис и он застрял с этим домом.

Однако, у него грандиозные планы. Показывает мне место в горах, где хочет купить землю и построить дом. План дома уже есть.

Я летала на 6 дней, настало время возвращаться домой. Жаль, друзей не увидела, у них работа и дела.

Вернулась в Москву, но продолжаю давить на тему друзей, хочу видеть их фотки и познакомиться в скайпе… О, Боже! Они летят в Канаду по делам на частном самолете и разбиваются. В новостях об этом не говорят, и это возмущает его… Едет на похороны.

Я получаю визу на ребенка и собираюсь лететь в США на все лето по туристической визе. Вдруг, один из друзей пишет мне письмо о том, что моего бойфренда ограбили. Украли деньги с банковского счета, и друг просит не говорить об этом ему, мол, не выдавай меня, он не хочет тебя расстраивать.

Я тут же звоню в скайп, он плачет и рассказывает историю… как и каким образом его ограбили, полиция бессильна и денег не вернуть.

Но ты приезжай, мы вместе заработаем на дом нашей мечты. Рядом есть хлопковая фабрика, на которой ты (то есть я) могу работать за $18 в час!

Я, конечно, на этот момент была в подозрениях и вся извелась. Не понимаю, где правда, но он так складно врет, что не подкопаешься. У него на все, абсолютно все, есть доказательства.

Даже бумаги из полиции с печатями! Ну просто ВСЕ! Какой бы вопрос я не задала — он дает ответ. Обижается на мои подозрительные вопросы, искренне смотрит в глаза, «готов на все ради меня».

И тут я говорю ему: «Слушай, письма от твоих мертвых друзей написаны с однoго ID. Ну, с одного компьютера. И твои письма имеют такой же ID. Как так получилось?» (я сказала это просто так… подозревала, что он сам пишет эти письма, а как еще это проверить…)

И тут он признается, что друзей нет и никогда не было. Письма он писал, чтоб произвести на меня впечатление и с помощью друзей сказать, что я безумно дорога ему. Так я быстрее поверю.

А страницы в фейсбук завел 6 лет назад, чтоб позлить бывшую жену и показать ей, как он весело проводит время без нее.

Я не представляю, сколько нужно терпения, чтоб в течение шести лет вести 5 левых аккаунтов!

Когда смотришь их, всё очень натурально. Куча фото, постов, комментов… у всех по 500−600 друзей…

Что в итоге… он не бывший военный, а инвалид по здоровью. У него сахарный диабет и пенсия по инвалидности. Бизнес есть, но это не приносит большой прибыли.

Просто скучно жить парню и много свободного времени. Синяки после «аварии» он получил во время падения. Упал с лестницы, говорит. Билеты мне и ребенку он купил, но мы не полетели…