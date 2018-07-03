Мужчина хотел бросить работу, чтобы ухаживать за больным раком сыном, но коллеги отработали за него 3300 часов

После смерти жены немецкий рабочий Андреас Граф (Andreas Graf) в одиночку ухаживал за больным лейкемией сыном. Мужчине пришлось бы бросить работу, чтобы сидеть у постели больного малыша, но вмешались коллеги по работе.

Источник: Metro

Андреас Граф — 36-летний рабочий из Марбурга. Его жена умерла несколько лет назад, а в 2016 году его сыну поставили страшный диагноз — лейкемия. После лечения в больнице за мальчиком нужен был постоянный уход, поэтому Андреас быстро потратил все оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска и уже был готов писать заявление на увольнение. Но начальница отдела кадров вмешалась, чтобы помочь мужчине. Она рассказала историю Андреаса его коллегам.

На общем собрании было решено поделить смены Андреаса между остальными рабочими, чтобы мужчина не увольнялся. Сверхурочно согласились работать все 650 сотрудников, даже те, кто лично не был знаком с Андреасом. Никто не знал, сколько времени нужно отцу-одиночке, чтобы ухаживать за сыном. В общей сложности коллеги отработали за Андреаса 3264 часа, то есть около 400 рабочих дней, которые мужчина получил в качестве оплачиваемого отпуска. Андреас не мог сдержать слез.

«Без этой огромной помощи я бы уже здесь не работал».

В феврале 2018 года Андреас приехал на работу, чтобы поблагодарить всех тех, кто помог ему целый год ухаживать за сыном, не думая о деньгах и работе. После химиотерапии Юлиус чувствует себя достаточно хорошо и скоро сможет вернуться в детский сад, а Андреас — к своей работе. Мужчина говорит, что он будет до конца жизни благодарен своим коллегам.