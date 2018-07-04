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В Крыму в I полугодии 2018 году налоговые сборы выросли на 10%
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В Крыму в I полугодии 2018 году налоговые сборы выросли на 10% 

Новости РуФокс 2 часа назад
В январе-июне 2018 года в Крыму налогоплательщики перечислили более 47 млрд рублей налогов, страховых сборов и других обязательных платежей. Этот показатель оказался на 10% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщил глава регионального управления ФНС Роман Наздрачев на пресс-конференции, состоявшейся в Симферополе.
"Собрано более 47 млрд рублей налогов, страховых сборов и платежей в федеральный и консолидированный бюджеты республики, темп роста — 110%", — сказал Наздрачев.
При этом поступления налога на доходы физических лиц, который составляет наибольший взнос в структуре налоговых сборов, выросли на 17%.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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