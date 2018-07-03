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Комсомольчанин сел на 12 суток за то, что задолжал дочери миллион
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Комсомольчанин сел на 12 суток за то, что задолжал дочери миллион 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Административный арест на 12 суток — такое наказание суд Комсомольского района наложил на неплательщика алиментов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Решение суда о выплате алиментов в размере ¼ от всех видов доходов было принято еще в 2005 году. Однако с тех пор отец ни разу не оплачивал содержание единственной дочери. В результате за 13 лет сумма задолженности достигла 1 миллиона 10 тысяч рублей.
— Судебный пристав-исполнитель уведомлял неплательщика об обязанности выплачивать алиментные платежи. Однако должник их игнорировал. В дальнейшем ему был ограничен выезд за пределы страны. Но и это не возымело действия, — рассказал специалист пресс-службы УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Иван Борисов. — Так что судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении и направил его на рассмотрение в мировой суд.
Так как официально должник не работает, мировой судья принял решение об административном аресте. Неплательщик отправился в Центр содержания административно наказанных лиц Комсомольска-на-Амуре. Как ранее сообщало агентство, в связи с поправками в законодательство, вступившими в силу в середине 2016 года, Неплательщикам, которые уже были один раз наказаны по КоАП, но алименты платить так и не начали, теперь грозит до года лишения свободы. Только за пять месяцев текущего года дознавателями отделов судебных приставов Хабаровского края и ЕАО возбуждено 465 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
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