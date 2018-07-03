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В Чэнду появилась на свет еще одна разнополая пара детенышей-близнецов большой панды
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В Чэнду появилась на свет еще одна разнополая пара детенышей-близнецов большой панды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 2 июля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.
При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.
Чэнду, 2 июля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.
При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.
Чэнду, 2 июля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.
При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.
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