В Чэнду появилась на свет еще одна разнополая пара детенышей-близнецов большой панды

Чэнду, 2 июля / Синьхуа / — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.

При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.

Чэнду, 2 июля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.

При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.

Чэнду, 2 июля /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, самка большой панды Цинхэ благополучно родила двух разнополых детенышей-близнецов.

При рождении вес старшей самки составил 117,2 г, младшего самца — 140,8 г.