Конде после ухода из «Амкара» продолжит карьеру во Франции

Экс-защитник «Амкара» Секу Конде продолжит карьеру во Франции. 25-летний гвинеец на правах свободного агента подписал контракт с «Шатору». Клуб выступает во втором по силе дивизионе страны.