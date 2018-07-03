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Конде после ухода из «Амкара» продолжит карьеру во Франции
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Конде после ухода из «Амкара» продолжит карьеру во Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-защитник «Амкара» Секу Конде продолжит карьеру во Франции. 25-летний гвинеец на правах свободного агента подписал контракт с «Шатору». Клуб выступает во втором по силе дивизионе страны.
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