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«Вы мне не мешаете» — наглая загорающая отказалась уступить лужайку молодоженам
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«Вы мне не мешаете» — наглая загорающая отказалась уступить лужайку молодоженам 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Британская газета The Sun поделилась с читателями историей самоотверженной девушки, которую и целой свадьбой не прогонишь. Она наслаждалась солнцем и загорала, когда на «ее» лужайку пришли молодожены и их гости для того, чтобы устроить живописную фотосессию.
49-летний Марк Линг и его 35-летняя невеста Мэнди Крипвелл пришли специально в популярное местечко Девон, чтобы запечатлеть счастливейший день в их жизни, но не тут-то было. Пришлось фотографироваться по-хитрому, чтобы блестящие на солнце ляжки не испортили первые семейные снимки.
Гости и молодожены были шокированы выходкой и сочли поведение загорающей крайне грубым. Но фото получились забавные, правда?
Ранее Пятый канал публиковал кадры с тайной свадьбы экс-жены Джонни Деппа Ванессы Паради.
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