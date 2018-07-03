«Вы мне не мешаете» — наглая загорающая отказалась уступить лужайку молодоженам

Британская газета The Sun поделилась с читателями историей самоотверженной девушки, которую и целой свадьбой не прогонишь. Она наслаждалась солнцем и загорала, когда на «ее» лужайку пришли молодожены и их гости для того, чтобы устроить живописную фотосессию.

49-летний Марк Линг и его 35-летняя невеста Мэнди Крипвелл пришли специально в популярное местечко Девон, чтобы запечатлеть счастливейший день в их жизни, но не тут-то было. Пришлось фотографироваться по-хитрому, чтобы блестящие на солнце ляжки не испортили первые семейные снимки.

Гости и молодожены были шокированы выходкой и сочли поведение загорающей крайне грубым. Но фото получились забавные, правда?