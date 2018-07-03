В России предложили отменить скидки на алкоголь

Как отмечают авторы инициативы, чрезмерное употребление алкоголя является причиной преждевременной смертности около 30 процентов мужчин и 15 процентов женщин, трети всех психических заболеваний. Не менее 90 процентов детей с психическими расстройствами рождается от пьющих родителей.

Почти 100 процентов осужденных за хулиганство совершили проступки в пьяном виде. Например, в 2016 году в состоянии алкогольного опьянения было совершено 55 процентов краж, 80 процентов грабежей, 70 процентов разбойных нападений, 80 процентов убийств и 80 процентов изнасилований. К тому же хроническая алкогольная интоксикация сокращает жизнь в среднем на 20 лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения , на каждый дополнительный рубль, поступивший в казну за счет увеличения продаж алкоголя, государство несет убытков примерно на три рубля, связанных с падением производства и прочими причинами, которые были вызваны увеличением потребления населением алкоголя.

Как считают парламентарии, проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Именно поэтому депутаты и предлагают запретить торговым предприятиям делать скидки на алкоголь.