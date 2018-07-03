Ещё
В Красноярском крае мужчину в надувном детском жилете унесло течением
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае мужчину в надувном детском жилете унесло течением 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае отдыхающего на реке Чулым мужчину унесло течением с пляжа в надувном детском жилете, сообщили в КГКУ «Спасатель».
Инцидент произошел 2 июля. Отдыхающие на пляже люди не смогли самостоятельно помочь мужчине, поэтому обратились за помощью к спасателям. Очевидцы сообщили, что мужчину в надувном детском жилете унесло течением с пляжа и он не может выбраться на берег. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили его на берег. Спасатели напоминают, что на воде нужно быть предельно внимательными.
Чего не стоит делать при купании. Правила безопасности на воде
Не заплывайте за знаки ограждения;Не купайтесь в запрещенных местах;Не оставляйте купающихся детей без присмотра;Не подавайте ложных сигналов;Не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;Не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;Не ныряйте в незнакомом месте.
АиФ Красноярск: последние новости
Безопасны ли арбузы в июле? В Красноярском крае полицейский спас утопающих Ужастики в детской. Как игрушки-монстры влияют на психику ребёнка?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини53
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение