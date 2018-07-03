В Красноярском крае мужчину в надувном детском жилете унесло течением

В Красноярском крае отдыхающего на реке Чулым мужчину унесло течением с пляжа в надувном детском жилете, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел 2 июля. Отдыхающие на пляже люди не смогли самостоятельно помочь мужчине, поэтому обратились за помощью к спасателям. Очевидцы сообщили, что мужчину в надувном детском жилете унесло течением с пляжа и он не может выбраться на берег. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили его на берег. Спасатели напоминают, что на воде нужно быть предельно внимательными.

Чего не стоит делать при купании. Правила безопасности на воде

Не заплывайте за знаки ограждения;Не купайтесь в запрещенных местах;Не оставляйте купающихся детей без присмотра;Не подавайте ложных сигналов;Не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам;Не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров;Не ныряйте в незнакомом месте.