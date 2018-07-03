Хабаровские артисты в гастролях по краю встретили трёх медведей

Творческие коллективы и солисты краевого дворца дружбы «Русь» и ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» во время гастролей по региону на автомобильной дороге Лидога-Ванино встретили медведицу с медвежатами.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор КДК «Русь» Оксана Блонская, поездка проходила в рамках фестивального движения «Дни русской культуры», выступления артистов прошли в селе им. Полины Осипенко и Советской Гавани и встреча с дикими зверями стала ещё одним ярким воспоминанием о гастролях.

— Мы ехали на двух автобусах, когда заметили медведицу с двумя медвежатами. Водители специально остановились, чтобы мы смогли за ними понаблюдать, — говорит Оксана Блонская. — Это было так здорово: там горы, уходящие в небо, огромные папоротники и в них резвится мама с детьми — настоящий восторг. И не имеет значения, сколько тебе лет, такая встреча запомнится на всю жизнь — лес, горы, и три медведя, которые играют в догонялки.

Близкое соседство населённых пунктов Хабаровского края с дикой природой не раз приводило к аналогичным неожиданным встречам — так в конце мая в центре дальневосточной столицы люди увидели и сняли на видео косулю, а в пригороде Амурска хозяин тайги за сутки дважды показывался у автодороги, включая трассу у садоводческого общества.