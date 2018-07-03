Пластические операции: существуют ли запреты на проведение?

Потенциальных клиентов пластических хирургов интересует, существуют ли запреты на проведение пластических операций? Подробно об этом нам рассказала к.м.н, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург Елена Уварова

Елена, расскажите, какие операции летом делать категорически нельзя?

Нет прямой взаимосвязи между операциями и сезонностью. Летом нельзя делать только лазерные шлифовки и глубокие пилинги. Оперироваться же нужно тогда, когда есть время на реабилитацию и необходимые средства.

То есть для регулярных операций, таких, как маммопластика и ринопластика, нет сезонных ограничений?

Абсолютно никаких! Все зависит от того, комфортно ли вам в жаркую погоду носить компрессионное белье (после маммопластики и абдоминопластики). Еще один немаловажный фактор — иммунитет. У кого-то он ослаблен в холодное время года, у кого-то в теплое.

Для восстановления после операции иммунитет должен работать на все сто процентов, а кроме вас такие тонкости знать никто не может.

Выбирайте сезонность комфортную именно для вас.

yandex_ad_1 Откуда берутся сезонные скидки на пластическую хирургию, о которых нам кричат из каждого утюга?

Я бы посоветовала быть осторожней со скидками. Цена любой операции складывается из многих факторов: сама операция, стоимость, например, грудных имплантатов, компрессионного белья, расходных материалов и, конечно же, анестезии. Плюс работа операционной медсестры, постоперационный уход, пребывание в стационаре и тп. Поэтому дешевой пластическая операция быть никак не может.

Что за новая процедура короткорубцовый лифтинг?

Это не новая процедура, а способ ведения операции SMAS, глубокой подтяжки лица и шеи. При нем шов делается около и вокруг уха, а не в волосистой части головы. Это означает, что подтяжка делается в основном в районе шеи и нижней трети лица. Операция дает менее травматичный и более естественный результат, сокращаются сроки восстановления. Существует множество методик, в разных странах они немного отличаются, да и пожалуй, каждый хирург делает этот шов по-своему.

Кому она может быть показана?

Скорее молодым, чем возрастным пациенткам, астенического сложения, с небольшим объёмом убираемой кожи.

С какого возраста можно задумываться об anti-age операциях?

Это очень индивидуально. Зависит от того, насколько вы себя чувствуете. В среднем возраст таких операций, как подтяжка, откладывается, потому что аппаратная и иньекционная косметология сделали огромный шаг вперед. Но здесь и пропустить верный момент нельзя, ведь грамотно и вовремя сделанная операция поможет выглядеть моложе как минимум лет десять.

Дает ли пластический хирург какие-либо гарантии на то, что например спустя год у пациента не появятся снова морщины поле операции или например что после липосакции эта зона снова не зарастет жиром?

Хирург не дает никаких гарантий, ведь человеческий организм не машина, его «на гарантию поставить» нельзя. Но прогнозировать ближайшие и отдаленные результаты операций мы можем, конечно. Старение — это естественный и необратимый процесс, который зависит от наследственных факторов, образа жизни, питания, стрессоустойчивости, уровня жизни пациента.

К примеру, после липосакции многие переживают, не появится ли жир снова в этом месте. Здесь я вам точно скажу, что не появится, так как количество жировых клеток у взрослого человека стабильно, и в том месте где удалили жир, он снова не возникнет. Но для сохранения эстетического результата пациенту необходимо оставаться в пределах своего рабочего веса, иначе «вылезут» другие зоны.

Какие операции вам нравится проводить больше всего?

Маммопластика, подтяжка лица, блефаропластика. Липосакция для меня не самая любимая операция, так как это физически довольно тяжелая однотипная работа. В принципе, все операции меня вдохновляют, особенно когда предвидишь результат эстетической работы.

А какие случаются чаще?

Всегда по-разному, но, конечно, самая востребованная — маммопластика.

yandex_ad_2 Елена, расскажите как выбрать своего хирурга которому захочется доверить свое тело и лицо?

Надо прийти на консультацию и увидеть клинику, где хирург работает. Узнать, какой у него стаж работы, какие операции считает своей сильной стороной, можно, конечно, почитать отзывы, пообщаться с пациентами.

Здесь нужно учитывать, что отрицательные отзывы напишут обязательно, а благодарности — далеко не всегда.

Иногда полезно побывать у нескольких хирургов на консультации, сравнить. А вот чего стоит опасаться, так это того, что хирург обещает нереальные фантастические результаты, быстрые сроки восстановления, бесшовные методики, «уникальные авторские методы» и тп.

Спасибо вам большое за интересное интервью!