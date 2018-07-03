Женщина рискует потерять зрение из-за туши для ресниц

Каждая женщина обязана знать, что у всего есть свой срок годности. В том числе и у косметики. Однако, к удивлению многих россиянок, в сети появилась информация, что некая австралийка Ширли Поттер попала в довольно неприятную ситуацию из-за обыкновенной туши, пролежавшей в ее косметичке добрых 20 лет.

Лучшее оружие женщины, безусловно, красота, а если ее еще и выгодно подчеркнуть, то к ногам дамы падут любые стены. Конечно, многие девушки еще со времен школьной скамьи знакомы с таким атрибутом как тушь для ресниц. Что может быть естественнее, чем ежедневно вооружаться маленькой кисточкой у зеркала, собираясь выйти из дома. Впрочем, как оказалось, то, что кажется обыденным для одних, выглядит диким в глазах других.

Накануне в сеть попала шокирующая информация о том, что некая женщина Ширли Поттер, проживающая в Австралии, рискует лишиться зрения из-за редкого использования косметики. Пострадавшая от обычной туши дама просто решила немного накрасить ресницы перед приездом взрослых дочерей в родной дом. Но так как косметикой она пользуется нечасто, о сроке годности на нее она тоже не слышала и умудрилась накрасить глаза тушью 20-летней давности. Уже на следующий день стремление быть красивой аукнулось Ширли серьезными проблемами. У нее сначала покраснели глаза, потом она не смогла их открыть и в итоге, после долгих разбирательств в кабинетах медицинских специалистов, выяснилось, что причина всех бед миссис Поттер в ее старой туши.

«Какой кошмар! Но я не могу понять, как она могла не знать о сроке годности?!» «Да как она вообще смогла накрасить засохшей тушью глаза?» «Может у дамы проблемы с головой? Иначе я не понимаю, как подобное в принципе могло случиться» «Ерунда какая-то… Она что в лесу живет?» «Чего только в мире не бывает… Но тетку жалко», — писали в социальных сетях растерянные интернет-пользователи. Неизвестно, смогут ли врачи полностью устранить очаг воспаления, но сейчас несчастная женщина всерьез рискует навсегда потерять способность видеть.