Грязь засохла. На пермских улицах стоит пыль. Как не задохнуться?

Теплое время года — особенно в Перми — часто приносит неприятности: сырость, грязь, респираторные заболевания, аллергии. Впрочем, в этом году лето пермяков радует, но вместе с жарой появляется и менее заметный «вредитель», который окружает нас всегда и везде. И имя ему — пыль. О том, что это такое (задумайтесь, вы ведь и правда не знаете наверняка, из чего она состоит), чем она вредна и как от неё защититься, 59.ru поговорил с Евгением Фурманом — доктором медицинских наук, заведующим кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии ПГМУ.

Пыль неоднородна по своему составу, в ней и пыльца, и отходы автомобильного транспорта и отработанного автомобильного топлива

Что такое пыль

— Пыль — это мельчайшие сухие частицы, которые находятся в воздухе или скапливаются на поверхности. Она неоднородна по своему составу: может содержать пыльцу деревьев и растений, микробы и летучие химические загрязняющие вещества, пыль животного происхождения, отходы автомобильного транспорта и отработанного автомобильного топлива.

Как она влияет на организм человека

— Пыль может затрагивать все барьерные ткани и органы: слизистые оболочки дыхательных путей, кожу, органы зрения. Основное воздействие приходится на верхние отделы дыхательных путей (полость носа, носовую и ротовую части глотки). Полость носа приспособлена для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и других инородных частиц.

В обычных условиях, когда пыли немного, организм очищает дыхательные пути от загрязнений. Но если её очень много, защитные механизмы не справляются. Это может привести к раздражению дыхательных путей.

Пыль, оседающая на авто и делающая мойку в жару бесполезной, точно так же оседает в наших легких. И если её слишком много, механизмы очистки не срабатывают

Кто находится в зоне риска

Люди, предрасположенные к аллергии, люди с хроническими заболеваниями, курильщики (как активные, так и пассивные), люди, недавно переболевшие респираторной инфекцией, и маленькие дети.

— Частое и повторное воздействие пыли может приводить к возникновению ринита (воспалению слизистой оболочки носа. — Прим. авт.), ларингита (воспаление слизистых оболочек гортани. — Прим. авт.), трахеита (воспалительное поражение слизистой трахеи. — Прим. авт.), бронхита, а также к обострению бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких.

Посмотрев дома на подоконник и стекло окна, мы видим, сколько же пыли всё время окружает нас в воздухе

Чем отличается пыль в здании и на улице

— Воздух с улицы поступает в помещения, но также в зданиях присутствуют дополнительные источники загрязнения воздуха: домашняя и библиотечная пыль, эпидермальные частички домашних животных, комнатных растений. Источником пыли в помещениях может быть печное отопление.

Профилактика

— Дышать нужно всегда через нос: в нём воздух согревается и очищается, а ворсинки сдерживают пыль. Когда дышишь через рот, этого не происходит. Для очищения носовых пазух помогает орошение (не промывание) слизистой оболочки физиологическим раствором хлорида натрия — он продается в аптеках в готовом виде. Также полезно проводить выходные дни в загородной, экологически чистой зоне — это нужно для вентиляции лёгких. Вообще не стоит долго находиться на загрязнённых территориях, не надо гулять рядом с дорогами и заводами — лучше подальше от них. И, конечно, нужно не забывать проветривать помещения каждый день.