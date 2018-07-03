Экс-нападающий «Локомотива» Ндой вновь стал игроком «Копенгагена»

Бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндой сменил очередной клуб. Минувший сезон 33-летний футболист провел в составе турецкого «Трабзонспора», а теперь подписал контракт с «Копенгагеном», о чем сообщила пресс-служба клуба.

Ндой уже играл за датчан с 2009 по 2012 год. После этого сенегалец перебрался в Россию, где в составе «железнодорожников» выступал до 2015 года. Затем в его карьере были «Халл Сити» и «Трабзонспор», откуда он в 2016 году уезжал в аренду в «Сандерленд».

В минувшем сезоне Ндой провел 26 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.