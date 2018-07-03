Почему у мусульман существует «сухой закон»

Как известно, в исламских странах царит «сухой закон». Действительно ли мусульманам строго запрещается употреблять спиртные напитки, или все-таки есть послабления? И откуда вообще взялось это табу?

Как внедрялся «сухой закон» в исламе

До принятия ислама жители Аравийского полуострова активно употребляли алкогольные напитки. Поскольку воды там было мало и она часто являлась непригодной для питья из-за различных примесей и солей, жажду люди утоляли в основном вином и финиковой настойкой. Хотя эти напитки имели слабую крепость, в жарком климате они начинали бродить, что добавляло им градусов. Все это привело к массовой алкогольной зависимости. Многие погибали от алкогольного отравления, дети стали рождаться с дефектами развития. [С-BLOCK]

Хотя поначалу ислам не подразумевал отказа от спиртного, пророк Мухаммед, увидев разрушительные последствия пьянства, решил ввести «сухой закон». Введение его проводилось в несколько этапов. Сначала людям стали разъяснять на проповедях народу пагубное воздействие алкоголя. Затем приняли запрет на проведение намаза в состоянии алкогольного опьянения. И наконец, был введен полный и категорический запрет на употребление любых одурманивающих веществ. Именно тогда в исламе впервые было оглашено понятие греха — хамар («лишающий разума»).

Были сформулированы пять основных причин, по которым запрещалось пить алкоголь:

1. Нельзя совершать намаз в пьяном виде. Ведь верующие должны обращаться к Аллаху по пять раз в день.

2. Боязнь привыкания. Мухаммед говорил, что не будет пользы от того, что запрещено. Ведь, выпив даже один глоток спиртного, человек может захотеть еще.

3. Затуманивая разум, алкоголь не дает разглядеть различие между праведностью и грехом.

4. Пить спиртное — это плохой пример для детей. Ведь старшее поколение должно служить образцом подражания для младшего.

5. Алкоголь снижает самоконтроль, заставляет забыть о Коране и заповедях Аллаха, а для верующих это недопустимо. [С-BLOCK]

В суре «Аль-Маида» говорится: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир (азартные игры), (жертвоприношения) на каменных жертвенниках (и гадание) по летящим стрелам — скверные деяния, (внушаемые) шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете. Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Прекратите ли вы (эти непристойности)?»

Вино запретили не только пить, но и продавать. У купцов, которые ввозили в город спиртное, отбирали бурдюки, разрезали их и выливали содержимое на землю.

Что такое «хамар»?

Между тем слово «хамар» обозначало одновременно «покрывать пеленой», «дурманить» и напиток, полученный из виноградного или плодово-ягодных соков путем брожения. Получалось, что если напиток был изготовлен другим образом, то употреблять его было можно. Так, в число запретных напитков поначалу не попали пиво и чистый спирт, полученный в 860 году одним персидским врачом.

В Персии, кстати, преобладал зороастризм, проповедующий свободный человеческий выбор и являвшийся неотъемлемой частью культуры этой страны. В бессмертной поэзии Омара Хайяма и Хафиза немало восторженных строк о вине. И сегодня, хотя в стране доминирующей религией давно стал ислам, там сохранились зороастрийские общины, члены которых по-прежнему употребляют вино. Его можно купить в небольших магазинчиках в юго-западных областях Ирана, а также и на территории мусульманской Албании.

Даже многие известные мусульманские деятели не чурались спиртного. Это происходило и в Средние века, и в наши дни.

Можно или нельзя?

Продолжаются и богословские споры на эту тему. В 2008 году исламский богослов Юсуф аль-Карадави выпустил фетву, где разрешалось употребление спиртного в ограниченном количестве. Аль-Карадави мотивировал тем, что содержание спирта в напитках менее 0,5% вполне допустимо для правоверных, так как не ведет к опьянению, поэтому не может противоречить догмам ислама. Правда, многие «коллеги» его так и не поддержали и тут же вступили в бурную дискуссию.

Как бы то ни было, сейчас существует свободная продажа вина и ракии в таких странах, как Турция, Сирия, Ливан и даже Иран и Саудовская Аравия. Правда, по-настоящему пьяных вы здесь практически не встретите: вот это уже никак не приветствуется… Любители выпить делают это подальше от посторонних глаз и потребляют вина в довольно умеренных количествах.

Как сказал тот же Омар Хайям:

Запрет вина — закон, считающийся с тем Где пьешь вино и много ли, и с кем.

Когда соблюдены все эти оговорки,

Пить признак мудрости, а не порок совсем.