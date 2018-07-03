5 привычек, гарантирующих карьерный рост в ближайшие 3 года

«Работай много и будешь признан!» — возможно, когда-то такая установка давала свои плоды. Но время идёт и законы карьерного продвижения меняются. При этом часто специалисты, мечтающие о новой должности, живут по старым правилам. Трудятся в поте лица, возмущаются они, а зарплата не увеличивается и повышение в должности проходит мимо. Так что же нужно делать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице? Ответ на этот вопрос дает Юлия Дель, основатель центра развития «Дизайн карьеры», бизнес-тренер, hr-эксперт.

Давайте разберем 5 привычек, которые гарантируют карьерный рост в ближайшей перспективе:

1. Ставьте долгосрочные цели. Многие специалисты хотят увеличения заработка и повышения в должности, но не все умеют ставить долгосрочные карьерные цели на 3-5 лет и реализовывать их. Почему это важно делать? Чтобы иметь чёткий курс карьерного продвижения и знать: что конкретно нужно делать уже сегодня, чтобы через три года прийти к желаемой цели, должности, заработку. Какие качества развивать? Какие знакомства заводить? Какие курсы по повышению квалификации пройти? В какой компании строить карьеру?

Поставьте конкретную SMART-овую цель. Изучите официальные и негласные правила карьерного повышения в вашей компании. Спросите у своего руководителя «Что мне нужно сделать? Что мне нужно развивать, чтобы получить вот эту должность? Как мне можно увеличить свой доход на 20%-30% к декабрю 2018 г?» Проанализировав возможности в текущей деятельности, распишите детальный план, как прийти к намеченным целям. Реализуйте каждый день маленькие шаги, приближающие вас к своей карьерной цели.

2. Создавайте настроение своему руководителю. Давайте посмотрим правде в глаза: если вы работаете в найме, то карьерный рост напрямую зависит от того даст ваш руководитель зелёный свет на это или нет. Да, есть схемы продвижения, где можно миновать своего непосредственного руководителя и продвинуться по службе. Но такие схемы встречаются лишь в 20% случаев карьерного роста. В остальных 80% повышение сотрудника в корпорации происходит за счет рекомендаций непосредственного начальника. Поэтому очень важно, чтобы ваша профессиональная деятельность поднимала одобрялась руководителем, как за счёт профессиональных результатов, так и за счет личной коммуникации с вами.

Ответьте себе на следующие вопросы:

1) Что поднимает настроение шефу?

2) Что босс ценит в Вас? Попробуйте посмотреть на себя глазами своего руководителя. Как вы думаете, какими характеристиками он мог бы описать вас как сотрудника?

3) Когда лучше презентовать начальнику идеи? Когда лучше задавать интересующие вопросы? Когда сообщать о наличии сложностей и проблем в работе? А когда лучше к нему не подходить?

4) Как лучше шеф воспринимает информацию? Письменно, визуально, аудиально, в графиках, в цифрах, в презентации, в видео формате? В каком формате вам легче передать ему свои мысли и идеи?

Если Вы работаете больше 6-ти месяцев со своим начальником и не можете ответить на эти вопросы, значит вы не озадачивались ими. А зря, будьте более внимательными, наблюдайте за реакциями своего руководителя.

3. Будьте заметным. Демонстрируйте руководителю и коллективу свою ценность, уникальность. А перед этим давайте разберемся: «В чём, собственно, заключается ваша уникальность?»

«Какая уникальность?! Я обычный специалист» — самый частый ответ на этот вопрос, который я слышу. Она есть, точно есть! Если бы не было, вы бы сейчас не работали в этой компании. И только когда вы осознаете её и усилите, начнете максимально выигрышно смотреться в глазах руководителя и коллектива.

Ответьте себе на вопросы: «Чем я полезен для компании?»; «Какие мои качества приносят пользу компании?»; «Что у меня получается делать лучше других?». Затем надо подумать, как усилить ценность и ненавязчиво, но регулярно демонстрировать её. Например, если вы ценны для компании своими аналитическими способностями, то готовьте новую аналитику к каждому собранию, даже если руководитель не ставил такую задачу. Сделайте так, чтобы каждое собрание он хотел ссылаться на вашу информацию и совещаться с вами по всем профильным вопросам. Вносите предложения для усовершенствования аналитической системы.

Продумывая, как продемонстрировать свою ценность, не забывайте о рабочем коллективе. Высший пилотаж ценности в компании — когда коллеги, сотрудники, подчинённые говорят непосредственному и вышестоящему руководству о вашем профессионализме и мастерстве.

4. Предлагайте решение, говоря о проблемах. Кто любит разносчиков плохих вестей? Никто! Кто любит сотрудников, которые говорят только о проблемах? Никто! Нанимая на работу специалиста, каждый руководитель рассчитывает, что он будет решать проблемы в своей зоне ответственности, а не просто сообщать о них. Поэтому если вы несёте руководителю негативную весть, сразу же продумайте и предложите решение.

Напрашивается вопрос: «А если решение проблемы не в моей зоне компетентности?». Так бывает. Предложите своё видение решения проблемы или помощь во взаимодействии с другим отделом. Ваша задача на протяжении сотрудничества с руководителем — создать имидж специалиста «решающего» проблемы, а не треплющегося о них.

5. Включайте нетворкинг в свою жизнь. Частенько многие специалисты упираются рогом в то, что им нужно повышение именно в текущей компании и не рассматривают возможность перехода в другую компанию на более высокую должность. При этом такая практика встречается часто. Некоторые работодатели готовы рассматривать опытных профи из другой компании и дать им должность «на вырост». Иногда даже компании осознанно переманивают к себе конкретных опытных специалистов, мотивируя их более высокой должностью и зарплатой.

Вот только такие возможности обычно раздаются по профессиональным рекомендациям. И для того, чтобы поймать за хвост повышение, нужно уметь устанавливать контакт и эффективно коммуницировать с незнакомыми людьми. Есть ли в вашей работе возможности знакомиться с интересными людьми? Используете ли эти возможности в своих личных целях? Знаете ли техники нетворкинга, которые помогают знакомиться с новыми людьми? Рекомендую разобраться с этими вопросами и посмотреть на свои карьерные цели как внутри текущей компании, так и за её пределами.

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