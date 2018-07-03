ВЫЧИТАТЬ_Несовременная добродетель

Церковь не устает напоминать о важности целомудрия. Хранить его должны все без исключения: старцы (Тит. 2, 2 и 5), юноши (Тит. 2, 6), мужья (1 Тим. 3, 2), жены и матери (1 Тим. 2, 15; Тит. 2, 5). Почему это так значимо?

Наше тело, принадлежащее по своему составу бренному физическому миру, предназначено для вечной жизни с Богом. То же самое тело Бог Слово воспринял от Пресвятой Богородицы и вознес его к престолу Бога Отца. И в наших телах должен обитать Бог, по апостольскому слову: «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6, 19). Мы и сами ежедневно молим Его об этом: «Прииди и вселися в ны». Но святыня не может надолго оставаться в неподобающем ей месте. Потому для спасения души так важны нравственная чистота и непорочность телесной жизни.

Святые отцы подчеркивают, что надо не только всячески хранить, а всем сердцем полюбить эту добродетель, как открывающую врата Небесного Отечества. По мысли преподобного Ефрема Сирина, храмом Божиим становится лишь тот, кто любит чистоту и целомудрие. Это относится не только к монашествующим. Целомудрие лежит в основе счастливого и крепкого христианского брака. Оно служит опорой супружеской верности, залогом физического и душевного здоровья детей.

Целомудренный человек одинаково далек от распутства и от пренебрежительного отношения к супружеству, подавления другого человека, использования его ради своего удовольствия. Такой муж «жену свою будет считать милее всех, станет смотреть на нее с великою любовью и иметь с нею большое согласие; а с миром и согласием войдут в тот дом все блага», — уверяет святитель Иоанн Златоуст.

Но молодежь, особенно находящаяся за церковной оградой, не слишком склонна прислушиваться к авторитетам и советам старшего поколения. Все, что было во времена молодости их родителей, бабушек и дедушек, а во времена апостольские и подавно, кажется им «давно прошедшим», устаревшим, относящимся к совсем другой эпохе, когда «все было по-другому». Мудрые увещевания родных старшего поколения, советы квалифицированных врачей, даже слова Церкви не воспринимаются ими настолько серьезно, как надо бы.

Бог существует вне времени (см. Евр. 13, 8), и Его законы остаются в силе, как бы ни изменялись эпохи и нравы. Легкомысленное отношение к целомудрию становится корнем и причиной множества проблем из числа тех, что современный человек создает себе сам.

Думаю, каждый хочет быть по-настоящему любимым. Но любовь — особый дар, который дается лишь тому, кто хочет сохранить свежесть, глубину, полноту, истинность чувств для своей единственной или единственного, и ради этого готов ждать. Хранение девственности до брака — это добродетель, полезная не только в будущей, но и в земной жизни человека.

Если же человек слишком легко к этому относится, если увлечений (далеко не платонических) было несколько, то он и сам замечает, что каждое следующее все менее глубокое, все более быстротечное, что количество отнюдь не приводит к качеству, а наоборот, количество убивает качество в этой области. Проходит жизнь, и рядом оказывается не единственный или единственная, но лишь очередная или очередной.

Со временем способность любить не только не развивается, она как будто бы вообще исчезает. Все кажется ненастоящим. Человек чувствует себя обманутым, в его душе развивается цинизм, разочарование во всех представителях другого пола. Как такому человеку обрести семейное счастье? Ведь он сам с юности не боролся за него, всякий раз поддавался желанию получить сиюминутное удовольствие.

Когда человек не ценит целомудрие, возрастает опасность поспешных связей. Нередко их результатом становится нежелательная беременность и, в лучшем случае, вынужденный брак. В незрелых семьях редко растут счастливые дети. Много таких семей распадается, и ребенок горько переживает вражду двух самых дорогих ему людей. А их союз вполне мог состояться. Они могли бы создать счастливую семью, если бы не поспешили, а сначала постарались узнать друг друга, разобраться в себе и своих чувствах. Сохраняя чистоту отношений, они имели бы время по-настоящему полюбить и с радостью пойти под венец.

Но их поспешность нарушила естественный, благополучный ход отношений. Даже при самом лучшем варианте развития событий им придется пройти больше испытаний и трудностей в совместной жизни, учиться понимать и поддерживать друг друга в нервозной обстановке ранней беременности и неготовности их семейного окружения к такому поспешному браку.

Зачастую бывает и хуже: вчерашний возлюбленный внезапно исчезает, и ребенок растет, не зная своего отца, а женщина вынуждена в одиночку справляться со всеми невзгодами. Порой в отчаянии юная мать решает оставить дитя в роддоме. Не исключен и худший вариант: прерывание нежеланной беременности — уничтожение ни в чем неповинного крохотного человечка. А он живой, только не может сказать свое слово, не может защитить свою жизнь, и мать принимает смертельное для него решение — ему не жить. Это безвозвратный шаг, который никогда нельзя будет отменить. Это тягчайший грех.

Поспешные связи приводят и к другим тяжелым последствиям. Это могут быть неизлечимые недуги, в результате которых платой за юношескую легкомысленность становится жизнь. Это могут быть болезни, приводящие к бесплодию, и тогда люди оказываются навсегда лишенными радости материнства и отцовства. И призванная быть матерью не прижмет к своей груди любовью рожденного сына или дочь, а выросший стать отцом не услышит родного голоса: «Папа, научи».

Болезнь может протекать в легкой или скрытой форме, и человек, не долечившись, продолжает заражать других. Известно, что люди, неразборчивые в связях, проявляют исключительную стеснительность, волнение и робость, когда им предстоит визит к врачу, медицинское обследование, необходимость начать лечение.

Я обращаюсь ко всем молодым и не только молодым людям: помните о высоте целомудрия, осознайте его важность, без него невозможно ни испытать истинное чувство на земле, ни попасть в райские обители. Если относиться к этому вопросу с излишней легкостью, то целый ряд проблем, созданных вами же, не заставит себя ждать. Полюбите чистоту и целомудрие и будьте счастливы!