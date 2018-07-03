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Это чудо: в пещерах Таиланда спустя 10 дней поисков обнаружили пропавших детей
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Это чудо: в пещерах Таиланда спустя 10 дней поисков обнаружили пропавших детей 

Новая Кубань 54 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 июля — Новая Кубань. Британские дайверы Джон Волантен и Ричард Стантон 2 июля обнаружили в пещерах Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде пропавших подростков и их 25-летнего футбольного тренера. За поисками игроков детской команды «Вепрь» следила вся страна. В течение 10 дней группа, в которую вошли полицейские, спецназовцы ВМС, волонтеры из США, Китая, Великобритании и других стран (в общей сложности более тысячи человек) участвовали в спасательной операции. С каждым часом шансы найти детей живыми уменьшались, но этой истории суждено иметь счастливый конец.
Весь мир облетели кадры, опубликованные спецназом Таиланда. На видео британские аквалангисты общаются с 12 подростками (возраст от 11 до 16 лет) и их наставником. Дети жалуются на голод и спрашивают, когда их спасут. Джон Волантен и Ричард Стантон объясняют юным футболистам, что пока не могут забрать их с собой, но обязательно вернутся с дополнительной помощью. ;
Кадр из видео, опубликованного спецназом Таиланда
В настоящее время участники спасательной группы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. Первый сценарий — обучить подростков навыкам подводного плавания, чтобы они самостоятельно выбрались из пещер. Этот пункт вызывает сомнения из-за неподготовленности детей и их физического истощения после 10-дневного голода. Второй сценарий — обеспечить юных спортсменов едой на тот период, пока специалисты будут сверлить дыры в горной породе и откачивать воду из пещер. Если этот план не сработает, мальчикам придется остаться в пещере, пока не закончится сезон дождей и вода не уйдет сама, а это может занять до четырех месяцев,
Напомним, 12 игроков команды «Вепрь» отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером в пещеры Тхам Луанг Нанг Нон в северной части Таиланда. Ответвления пещерного комплекса тянутся на пять километров, но посетителям не рекомендовано продвигаться вглубь больше, чем на 800 метров. Дети пропали 23 июня, в этот день началась операция по спасению мальчиков. Специалисты предполагали, что туристическая группа могла найти укромное место, не затопленное дождями.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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