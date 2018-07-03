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Звездные футбольные эксперты поделились фото с Красной площади
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Звездные футбольные эксперты поделились фото с Красной площади 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился фотографией из России, где пребывает во время чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
На снимке ивуариец вместе с Гари Линекером, Юргеном Клинсманном и Аланом Ширером сидит в студии британского телеканала, где они выступают в качестве футбольных экспертов. Студия располагается в самом сердце российской столицы — на Красной площади.
Фотографию Дрогба разместил в своем инстаграме.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее Роберто Фирмино выложил памятную фотографию из Самары.
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