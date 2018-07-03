Звездные футбольные эксперты поделились фото с Красной площади

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился фотографией из России, где пребывает во время чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Юргеном Клинсманном и На снимке ивуариец вместе с Гари Линекером Аланом Ширером сидит в студии британского телеканала, где они выступают в качестве футбольных экспертов. Студия располагается в самом сердце российской столицы — на Красной площади.

Фотографию Дрогба разместил в своем инстаграме.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.