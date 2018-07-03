Любера против неонацистов: как культуристы разогнали фашистов в СССР

Современная поддержка неонацистов в странах Западной Европы давно стала рядовым явлением и уже почти никого не удивляет. А вот выход поклонников Адольфа Гитлера на Пушкинскую площадь в Москве в 1979 году стал для советских граждан настоящим шоком. Необходим был ответ, и он появился.

Неформалы — торговцы Родиной

Западные спецслужбы, отлично понимая, что развалить СССР с помощью военной силы — задача практически невыполнимая, сделали ставку на идеологический подрыв. Серьезные финансовые средства вкладывались в диссидентскую оппозицию, а также различные неформальные молодежные движения. В их рядах культивировался западный образ жизни и негативное отношение ко всему советскому. Как правило, наиболее подверженными подобному влиянию оказывались дети интеллигенции и больших начальников, так называемая «золотая молодежь». Именно в их среде пустили корни нацистские идеи, что в итоге вылилось в выступление молодых поклонников Адольфа Гитлера 20 апреля 1979 года на Пушкинской площади в Москве. Разумеется, власти жестко пресекли данную хулиганскую выходку, но о ней уже во всю трубили вражеские голоса в радиоприемниках. Было совершенно ясно, что одних карательных мер органов правопорядка будет недостаточно, стране нужно было аналогичное патриотическое движение молодежи.

Правильные культуристы

В этот момент власти неожиданно вспомнили о культуристах подмосковного города Люберцы. Это потом крепкие ребята из этого города станут легендами рэкета, а в 1970-1980-е годы это были патриотично настроенные спортсмены. Несмотря на то что руководство сначала не одобряло появление большого количества «качалок» в Люберцах, очень быстро стало очевидно, что данный спорт отвадил рабочую молодежь от алкоголя, уличного хулиганства и легких наркотиков, идущих из восточных республик СССР. Причем в среде люберов культивировался не только спортивный образ жизни, но также приветствовалась служба в Советской армии. Присмотревшись к этой субкультуре, власти решили именно ее силы направить на борьбу с неофашистскими и иными нелегальными молодежными движениями, отличавшимися аморальным образом жизни. [С-BLOCK]