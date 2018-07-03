«Взвешенные и счастливые люди»: тайны со съемочной площадки

Проект для Ирины начался еще в мае 2017 года с письма от кастинг-директора шоу, который предложил пышной красотке подать заявку на участие в шоу.

— Отбор был очень сложным: нужны красивые лица, интересные истории. Кроме того, персонажи должны быть разными по характерам, по роду деятельности. Интересовались нашими стремлениями и мечтами, взаимоотношениями внутри семьи. Прежде всего, это шоу, и зрителям должно быть интересно наблюдать за участниками, — вспоминает Ирина. На начало проекта вес девушки составлял 148 кг. Сейчас она весит на полцентнера меньше.

Ирина призналась, что самым трудным стал именно съемочный процесс:

— Это совершенно другой режим, график жизни. Все вместе доставляло массу неудобств. Не оставляло ощущение, что ты не руководишь своей жизнью. Кто-то другой решает, когда ты будешь кушать, когда будет тренировка. Это касалось абсолютно всего! Мы не знали, к чему готовиться, что нас ждет завтра. Лично для меня это было самым сложным на протяжении всего проекта.

— Каково говорить о своих проблемах и комплексах на всю страну?

— Я догадывалась, что услышу в свой адрес как критику, так и одобрение. Есть такие, кому нравятся девушки с формами, но были и такие, которые осуждали меня, говорили: «Худей! Что ты с собой делаешь!».

Мы были оторваны от мира, находились в закрытом пространстве, без поддержки близких. Эмоции зашкаливали, мы плакали. Но в результате поддержку нашли в лице тех, кто рядом: мы стали маленькой семьей.

— Что самое ценное вынесли оттуда, не считая потерянных килограммов?

— Я закрыла историю с комментариями, которые сыпались в мой адрес после победы в конкурсе красоты. Они меня тогда очень сильно подломили, я закрылась от мира, перестала доверять людям. Одержала победу над собой. Сейчас отношусь ко всему, что происходит в жизни, проще. Люди иногда бывают злыми, не задумываясь, делают больно. Но не стоит из-за этого запрещать себе чувствовать и радоваться жизни. Еще один плюс — у меня появились настоящие друзья. Надеюсь, что мы будем продолжать общаться еще долгое-долгое время.

— Расскажите о питании и физнагрузках на проекте.

— В эфире показывали только одну тренировку, что-то необычное. Это снималось специально для шоу. На самом деле, тренировки были ежедневные — от часа до четырех. Порой приходилось тренироваться ночью, потому что спортзала в комплексе, где мы жили, не было, туда нужно ездить. Все зависело от процесса съемок. Меню разрабатывала прекрасный диетолог Юлия Олеговна. Количество калорий — минимальное. Четыре приема пищи: завтрак, обед, ужин и один перекус. Таблеток для похудения мы не пили, а вот витамины принимали.

— Сложно поверить, что человек может стабильно терять по 3-4 кг веса на протяжении нескольких месяцев.

— На проекте это реально. Нужно понимать, что там перед нами стояла лишь одна задача — похудеть, никаких других дел просто не было. Дома так делать не стоит. Это сложно и физически, и морально, и организм дает сбои. А в голове только мысли о килограммах.

— Многие зрители высказывали мнение, что голосование, а, следовательно, и выбывание участников, было срежиссированно и прописано заранее. Так ли это?

— Нет, голосовали мы сами. Влияло много факторов, каждый раз это было тяжело, поскольку мы пришли на проект с проблемами. Все понимали, что каждому из нас еще нужно худеть, есть, к чему стремиться, чему учиться, что-то переживать. Но мы были поставлены в такие условия, что все остаться не могли, и каждую неделю кто-то должен был уйти. Мотивы голосования у каждого свои, но совершенно точно — сценария не было.

— Как изменилась ваша жизнь после проекта?

— Сейчас хочется больше двигаться, мне нравится это. Раньше была одышка после подъема на второй этаж. Недавно в Москве нагуляла за день 20 километров, и остановиться меня заставили лишь мозоли на ногах. Уменьшилось потоотделение: не секрет, что полные люди сильно потеют. Кроме того, есть большие проблемы с выбором одежды. Приходилось одеваться в какие-то старушечьи вещи, которые прибавляли мне возраст. Меня называли «женщина», а сейчас ко мне снова стали обращаться «девушка». Это намного приятней, особенно, когда тебе всего 23 года.

На проект девушка пришла с весом 148 кг, за два с половиной месяца похудела на 33 кг, а к финалу, съемки которого состоялись чуть позже, подошла с весом 99 кг.