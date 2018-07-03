В Ленинском районе дочь вылила на пожилую мать три чайника кипятка

В начале мая 60-летняя красноярка, страдающая психическим заболеванием, обварила свою мать в кипятке. 83-летняя пенсионерка в силу возраста не могла ходить — лежала на диване. Дочь попыталась убить пожилую мать, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, 60-летняя красноярка три раза кипятила чайник, а содержимое выливала на голову матери. Таким образом она пыталась избавить мир «от исчадия ада».

От боли пострадавшая сильно кричала. На крики отреагировали соседи, они вызвали помощь и полицию. Медики не смогли спасти пожилую женщину. От полученных ожогов она скончалась.

Дочь отправили на лечение в психоневрологический диспансер, где та пробыла месяц. После выписки ее поместили под стражу. 60-летней женщине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.