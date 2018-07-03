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В Ленинском районе дочь вылила на пожилую мать три чайника кипятка
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В Ленинском районе дочь вылила на пожилую мать три чайника кипятка 

sibnovosti.ru 34 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
В начале мая 60-летняя красноярка, страдающая психическим заболеванием, обварила свою мать в кипятке. 83-летняя пенсионерка в силу возраста не могла ходить — лежала на диване. Дочь попыталась убить пожилую мать, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, 60-летняя красноярка три раза кипятила чайник, а содержимое выливала на голову матери. Таким образом она пыталась избавить мир «от исчадия ада».
От боли пострадавшая сильно кричала. На крики отреагировали соседи, они вызвали помощь и полицию. Медики не смогли спасти пожилую женщину. От полученных ожогов она скончалась.
Дочь отправили на лечение в психоневрологический диспансер, где та пробыла месяц. После выписки ее поместили под стражу. 60-летней женщине теперь грозит до 15 лет тюрьмы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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