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Новосибирского алиментщика поймали на съемной квартире
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Новосибирского алиментщика поймали на съемной квартире 

АиФ-Новосибирск 19 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В отделе судебных приставов по Ордынскому району Новосибирской области на исполнении находятся два исполнительных производства 36–летнего гражданина. На нем «висит» о долг по алиментам на содержание несовершеннолетних детей 10 и 6 лет в размере около 100 000 рублей.
После увольнения с работы должник стал скрываться от судебных приставов и не выплачивал алименты. Пришлось идти к нему домой. Но дома обнаружились только отец и мать должника, которые сообщили что сына давно не видели и он здесь не живет.
Тогда пришлось действовать другим путем: ловить на «живца». В социальной сети алиментщик разместил объявление, что хочет снять квартиру. Судебный пристав связался с должником и предложил снять (несуществующее на самом деле) жилье. Гражданин договорился о встрече с «арендодателем». И вот тут-то и «мышеловка» захлопнулась. За неуплату алиментов должник получил арест на 10 суток, сообщает УФССП по НСО.
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