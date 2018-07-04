Инструктор сначала расстроился. Уфимец на протезе забрался на вершину Алтая

56-летний житель Уфы, ветеран афганской войны и бывший сапер Рафаэль Исхаков потерял ногу в Афганистане, подорвавшись на мине. Сейчас он возглавляет мобилизационный отдел в одной из госструктур. В 2016 году инвалид поднялся на вершину Эльбруса — самой высокой горы в России и Европе. А в июне 2018-го — покорил алтайскую Белуху высотой 4509 метров. Он стал первым россиянином, который смог забраться на вершину своенравной горы на протезе.

С пудовой гирей на ноге

Светлана Истомина, UFA.AIF.RU: Когда к вам пришло увлечение туризмом в целом и альпинизмом в частности?

Рафаэль Исхаков: Туризмом вместе с ветеранами афганской войны мы увлеклись в 2000 году: начинали с легких летних сплавов, походов к вершинам Уральских гор — самые высокие из них не превышают 1650 метров. С 2006 года я ежегодно участвовал в весенних сплавах, которые проводило Всероссийское общество инвалидов. Потом мне захотелось разнообразия и более сложных задач, и с 2010 года я переключился на лыжные походы и спелеологию, благодаря которой познакомился с альпинистским снаряжением. Мои походные попутчики рассказывали о своем опыте восхождения на горные вершины, это пробудило во мне желание попробовать себя в новой сфере. Первой целью стал Эльбрус — знаковая гора для альпинистов, вокруг которой при этом создана развитая инфраструктура, что делает ее доступной. Так я увлекся альпинизмом.

— Как долго длилась ваша подготовка к восхождению на Белуху?

— Усиленная подготовка началась с Нового года. Я регулярно бегаю на лыжах, езжу на велосипеде и дважды в неделю занимаюсь плаванием. К этим нагрузкам добавил скандинавскую ходьбу, а за два с половиной месяца до похода начал дважды в неделю в компании супруги гулять вечерами по Уфе и склонам уфимских гор с пудовой гирей в рюкзаке. Благодаря этой подготовке мне было не так тяжело нести рюкзак со снаряжением, не было проблем с дыханием, но у меня не хватило ног. Я не предполагал, что нам повстречаются такие огромные курумники (каменные россыпи на склонах или на плоских поверхностях гор, медленно сползающие вниз) — размером от футбольного мяча до автомобиля. Иногда мы по ним шли, иногда приходилось прыгать — а когда на спине тяжелый рюкзак, который может утянуть тебя назад, есть опасность, что при очередном прыжке промахнешься. Предельная концентрация внимания очень выматывала. В тайге добавились корни, пни, поваленные деревья… Это трудно даже при наличии здоровых ног.

Приняли на страх и риск

— Вы в группе были единственным человеком с протезом?

— Наш инструктор Артем, который организует горные туры, дал объявление, на которое откликнулись я и еще три человека. Двое ребят моего возраста — Андрей из Абакана и Рудольф из Сургута, и 27-летний Рамиль из Мурманска. Я был единственным в группе человеком с протезом. О своей особенности я рассказал членам команды только перед самым восхождением, когда мы пошли в баню. Инструктор, который совсем не рассчитывал на это, очень расстроился. Но на свой страх и риск все же согласился взять меня с собой. Всю дорогу он переживал за меня, нервничал, когда я отставал, но потом благодарил за то, что я прошел маршрут, говорил, что будет всем рассказывать, что у него в группе был человек с ограниченными возможностями.

— Как, в каких условиях и сколько по времени проходило восхождение на Белуху?

— Мы вышли в поход 11 июня из села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Сначала два дня шли по диким таежным тропам, преодолевая по 10-15 километров в день. Общее снаряжение и продукты питания погрузили на лошадей, а свой груз несли в рюкзаках. Затем шли по курумнику, потом по леднику, и чем выше поднимались, тем холоднее становилось. Далее уже в зимнем снаряжении отправились на штурм перевала Делоне. Чтобы преодолеть очень крутой подъем, пришлось воспользоваться кошками и веревками. Добравшись до вершины, спустились к леднику Менсу. Его еще называют «сковородкой» — он выглядит как огромная круглая чаша из снега, который днем отражает свет, из-за чего внутри становится жарко. По леднику пошли в сторону перевала Большое Берельское Седло. Добрались, наконец, до подножья Белухи. Склон очень крутой, мы поднимались медленно и осторожно, пользуясь кошками и ледорубом. В одиннадцать утра 16 июня были на вершине.

В зоне вечной мерзлоты

— Что было особенно трудно в ходе экспедиции?

— Лично мне тяжело дался переход по тайге: тропа петляла вверх и вниз, из-за навалов камней и корней приходилось высоко поднимать ноги. Еще до начала восхождения я стер их в кровь, потратил много сил. Спуск дался мне тяжелее подъема, мне ведь приходилось идти боком, из-за чего на обратном пути в лагерь я добирался позже всех.

Объективной сложностью для всех стала крутизна склонов. При подъеме по леднику для небольших передышек нам приходилось вырубать ледорубом площадку, куда наши стопы могли поместиться целиком, ведь постоянная ходьба на носках очень выматывает. Каждый член группы, кроме инструктора, хоть раз высказывал желание сдаться, но мы поддерживали друг друга и все-таки дошли.

— В чем опасность восхождения на Белуху?

— Она считается сложной и престижной даже среди опытных альпинистов. Белуха — это одна большая опасность, гибнут там в основном не новички, а опытные альпинисты. Наш маршрут проходил мимо высокогорной часовни, которую построили в честь погибших альпинистов и туристов, поднимавшихся на Белуху. Там хранится тетрадь с информацией о погибших, и в ней значатся как раз имена мастеров спорта, спасателей — случайных людей там нет.

Белуха окружена ледниками, которые тают каждый год, заставляя камни осыпаться, а саму гору — разрушаться. Инструктор говорит, что каждый год здесь формируется новый ландшафт. Проложить тропу в таких условиях невозможно.

Когда мы поднимались, совсем недалеко от нас прошла снежная лавина — было очень страшно. В горах очень опасна потеря концентрации: когда долго карабкаешься вверх, из-за усталости и нехватки кислорода возникает риск задремать. Если это произойдет, можно непроизвольно сорваться со склона. Слава богу, мы шли в хорошую погоду, контролировали себя и вернулись живы-здоровы.

Найти подходящий маршрут

— Как ощущаете себя в команде с людьми без проблем, которые есть у вас?

— Все зависит от того, в какую команду попадешь. В случае с Эльбрусом на протезе был только я, но мои товарищи были менее подготовлены физически. Поскольку тормозил ход не я, то своей инвалидности я не замечал. Когда же мы взбирались на Белуху, мои товарищи проходили маршрут быстрее. Я понял, что нужно более тщательно изучать информацию об условиях маршрута, взвешивая, где я могу идти наравне с остальными, а где мне лучше не участвовать и выбирать горы с более подготовленными тропами. Бывают более долгие маршруты, чем Белуха, но они идут по тропе. Здесь же мы около половины пути шли по навалам камней и корней, которые осложняют движение и совсем не подходят для моих ног.

Меня здорово выручает протез, который два года назад мне предоставил фонд «Память поколений», он качественный и удобный.

— Много ли в Башкирии, регионах России, в которых вам довелось побывать, людей с ограниченными возможностями, занимающихся активным туризмом?

— Если не считать участников весенних сплавов Всероссийского общества инвалидов, к сожалению, сейчас я не могу похвастаться такими знакомыми. С 2013 года я искал себе попутчиков, но не смог их найти, даже не среди ветеранов с ограниченными возможностями. В Москве, на открытии фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», я встретил немало ветеранов с ограниченными возможностями, ведущих активный образ жизни. Но каждый из них был увлечен чем-то своим: тяжелой атлетикой, теннисом, кикбоксингом — туристов или альпинистов среди них не было.

— Считаете ли, что в природных парках и заповедниках должны быть созданы условия для туристов с ограниченными возможностями?

— Думаю, что к этому нужно стремиться. Не помешали бы комфортные автомобильные подъезды, где людям было бы удобнее пересаживаться из автомобиля в коляску, и специально оборудованные тропы. Но пока даже в городах не везде есть пандусы и поручни, поэтому доступная среда в парках, на мой взгляд, — в далекой перспективе. Но такая идея заслуживает внимания властей. Было бы здорово увидеть в природных зонах знак с инвалидной коляской, означающий, что человек с ограниченными возможностями сможет пройти тропу наравне со здоровым.

— Рафаэль, на какие вершины еще планируете подняться?

— Ребята, с которыми я взбирался на Белуху, занимаются горным туризмом на таком же любительском уровне, как и я, но опыта у них, может быть, побольше. Когда мы обсуждали пройденный маршрут, они сказали: «Действительно, для твоих ног эта тропа тяжеловата». Я считаю, мне больше подойдет нечто похожее на Эльбрус. Из похожих вершин есть гора Килиманджаро в Африке и Монблан в Европе. Я с удовольствием отправился бы в одно из этих мест, но мои желания пока упираются в финансы.