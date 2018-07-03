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«Исчадие ада»: жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
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«Исчадие ада»: жительница Красноярска заживо сварила собственную мать 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Шокирующее происшествие в Красноярске — местная жительница вылила на свою престарелую мать три чайника кипятка. В полиции женщина заявила, что избавилась от «исчадия ада».
Перед судом предстанет 60-летняя жительница сибирского города. Ее обвиняют в убийстве 83-летней матери. Предварительно подсудимую пришлось отправить на обследование в психиатрическую клинику — она нимало не раскаивалась в содеянном.
По данным следствия, женщина решила избавиться от своей престарелой матери еще в мае. Она вылила на голову пенсионерке три чайника кипящей воды. На крики сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти пожилую женщину не удалось, она умерла через несколько часов в больнице.
Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Красноярска, сама преступница в тот же день написала с повинной. Она подробно рассказала о жестокой расправе над своей матерью, называя ее «исчадием ада». Следователи решили, что женщина явно не в себе, и отправили ее в психиатрический диспансер.
Выписавшись из психдиспансера, жительница Красноярска отказалась от своих прежних показаний. Она заявила, что страшное преступление совершила ее вторая личность, которая «страдает шизофренией». Тем не менее, женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ей грозит до 15 лет лишения свободы, передает агентство «Запад-24».
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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