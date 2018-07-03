Красноярка вылила три чайника кипятка на голову 83-летней матери

Красноярка облила кипятком пожилую мать, что привело к её смерти, сообщили в прокуратуре Красноярска.

60-летняя жительница Красноярска жила в Ленинском районе вместе со свое 83-летней матерью. Пожилая женщина уже утратила способность передвигаться. Неизвестно, что произошло между родственниками, но дочь, последовательно вскипятив три чайника воды, вылила их на голову старушки. На крики прибежали соседи, они и вызвали полицию и «Скорую помощь». Однако спасти пострадавшую не удалось. Через несколько часов она умерла в больнице.

Дочь погибшей написала явку с повинной, где назвала мать «исчадием ада». По свидетельству сотрудников полиции, она была «не в себе». На какое-то время женщину поместили в психиатрический диспансер, а после окончания лечения взяли под стражу. От явки с повинной она отказалась, объяснив, что это была «её вторая личность».

На данный момент женщине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», санкции которой предусматривают 15 лет лишения свободы.