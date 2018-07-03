Жительница Красноярска заживо сварила пожилую мать в кипятке

60‐летняя женщина расправилась с собственной матерью при помощи чайника, вылив ей три раза на голову кипяток. Пожилая женщина в силу возраста и состояния здоровья уже не вставала с дивана. На крик прибежали соседи, однако спасти старушку не удалось. Об этом сообщило ИА «НГС Новости».

«Трижды сходила на кухню вскипятить чайник, после чего трижды поливала кипятком голову престарелой матери. На крики прибежали двое парней, которые вызвали скорую и полицию», — рассказали в прокуратуре

В ведомстве уточнили, что задержанная, очевидно, имеет серьезные проблемы с психикой. На следующий день после случившегося она пришла в органы и написала явку с повинной, утверждая, что ее мать, словно «исчадие ада», мешала всем жить. Женщину отправили в психиатрический диспансер и только после этого поместили под стражу.

Однако позже от явки с повинной и от всех своих показаний женщина отказалась, сказав, что это все написала ее вторая личность. Тем не менее, одной из личностей обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.