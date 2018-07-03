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Фотограф из Мельбурна заснял страдающего от похмелья лемура
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Фотограф из Мельбурна заснял страдающего от похмелья лемура 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотограф-любитель Питер Стоун отправился в зоопарк Мельбурна, чтобы поснимать милых резвящихся лемуров. Но один из зверьков выглядел так, будто расплачивался за бурную ночь на крутой тусовке.
Источник: Caters
Питер уже 4 года увлекается тем, что фотографирует животных, стараясь передать на снимках их личность. На этот раз он решил заснять забавных лемуров. Дело было рано утром, они лежали и грелись на солнышке, а фотограф пытался уловить блеск в их глазах.
Большинство из них выглядели вполне довольными жизнью, занимались своими делами и производили самое что ни на есть мимимишное впечатление.
Но один зверек с трудом почесывал голову, тяжело моргал и, казалось, переносит тяжелейшее похмелье (может, отмечал победу любимой команды на чемпионате мира?).
«Я был там 45 минут, фотографировал, но когда увидел его, то сразу подумал: «О, друг, я знаю, что ты чувствуешь»».
Лемур всего лишь чесал голову, но выглядел так, будто перебрал с коктейлями накануне. Конечно, вряд ли он злоупотреблял алкоголем, но теперь мы знаем, как бы выглядели эти милые зверьки, если бы ходили на вечеринки.
Первый раз Питер отправился на фотоохоту со своим Nikon D51 в 2014 году — он снимал дикую природу.
Сам фотограф признается, что любит естественную сторону вещей, тем более что снимать дикую природу сложнее, а потому и интереснее — нужно поймать момент и не спугнуть зверька до щелчка объектива.
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