Феминизм умер: как российские телеканалы похоронили движение за права женщин

Можно долго хвастаться, что у вас в доме нет телевизора, но статистику не проведешь. Как минимум 63% россиян смотрят телевизор практически каждый день, а 56% и вовсе считают его единственным источником информации и никогда не променяют его ни на что другое. С такой верной армией отечественное телевидение вполне могло бы провести референдум, отделиться от страны и построить свою империю сами знаете с чем. В таких условиях даже самым громким трендам пришлось бы пройти жесткий кастинг. Мы решили выяснить, прошел ли отбор феминизм у федеральных каналов?

Феминизм — это…

Если вкратце: прошел. И говорят о нем не абы где, а на «России 1», ТВЦ , РЕН-ТВ и даже НТВ . И не только там. В шоке? Вопрос только один: в каком тоне ведется беседа.

Где-то посреди строгих жанров сериалов, о которых уже пишут СМИ, и скандальных ток-шоу «Россия 1» выпускает 43-минутный фильм «Бабий бунт! Да здравствует феминизм», где спокойным закадровым голосом объясняет, отчего женщина порой становится феминисткой. Оказывается, все довольно прозаично: измельчали мужчины. «Россия 1» не смеется — «Россия 1» действительно сочувствует: эмансипация, пришедшая с запада, сделала свое дело. Женщины взвалили на себя так много, что мужчины расслабились и превратились в метросексуалов. Убили не двух, а трех зайцев: и запад, и женщин, и метросексуалов. Но на этом канал тему не закрыл и выпустил еще один фильм: «Диктатура женщин». Несмотря на заход («Что будет, если сильная половина человечества потеряет свое главенствующее положение, занимаемое по праву принадлежности к мужскому полу?»), выпуск совсем не об этом. Первая часть рассказывает про женщин в «мужских» профессиях (спойлер: очень распространенный прием в повествовании о феминизме на ТВ), вторая — про мужчин, которых никто не защищает. Суть: как же жаль «сильную половину» — ведь у женщин есть феминистки, а у мужчин никого.

ТВЦ тоже выпускает сразу два сюжета, аккурат к 8 марта. И в первом, и во втором «Секретном репортаже» феминистка — это либо «сильная, независимая», либо мужененавистница. Пока автор размышляет, что выбрать, в передачах разбирают последние информационные поводы, связанные с феминистками, и ставят вердикты: жертвы Вайнштейна жаждут бесплатного пиара, мужчины запуганы настолько, что боятся ездить в одном лифте с дамами, а от насильника легко отбиться, если ты настоящая женщина.

Выпуск «Война полов» на Рен-ТВ очень схож по духу с последней заметкой про женщин, «которые позорят страну» в « Московском комсомольце »: сплошное женоненавистничество да и только.

«Первый канал» не стал снимать отдельных фильмов, но в новостях нередко упоминал события из жизни феминисток. Марш женщин, дело Вайнштейна, декриминализация домашних побоев — все это присутствует в новостной повестке, но на этом всем; феминизм явно не в повестке дня. Единственной попыткой привязаться к теме, оказалась странная передача «Бабий бунт». Заставка в духе советских плакатов с лозунгами «женщина не лошадь» и «кухня не предел», пять женщин в качестве ведущих. Предполагалось, что разные по характеру и жизненному опыту известные дамы будут обсуждать политические и общественные новости, но что-то пошло не так: буквально с первых выпусков звезда Дом-2 перессорилась почти со всем составом ведущих, поражала экстравагантными выходками и несколько раз покидала студию в слезах. Такого контента даже Первый канал не выдержал, и спустя месяц передачу закрыли.

Публикация от nastiafomkalmanovich (@nastiafomkalmanovich)

3 Дек 2017 в 6:33 PST В молодежном сегменте дела обстоят несколько иначе. Там феминизм — новая шутка последних лет. На ТНТ в скетче передачи «Однажды в России» выводят новою формулу: феминистки — «определение стремных баб». В ток-шоу «Холостяк» в красном латексном плаще, с плакатом «Долой сексизм» и надувной куклой в руке появляется Елена Рыдкина. Девушка, секс-коуч по профессии, действительно придерживается идей феминизма, но на шоу пришла не ради их продвижения. Сценаристы хоть и понимали, что Рыдкина не вписывается в формат, но не хайпануть не могли.

СТС в борьбе за молодого зрителя позвали на проект «Успех» в качестве судьи самого громкого ньюсмейкера того момента — Гнойного. Вольнодумец Вячеслав Машнов попросил претендентку на звание будущей звезды, исполнительницу лирических песен, придумать текст про феминизм. Коллега по судейскому креслу Филипп Кирковов, еще не зная, что тоже вскоре встанет на путь нигилиста, быстро пресек эти бесчинства: «Ей никто не поверит, она же красотка».

Может, лучше вообще без феминизма, чем такой?

«Ни у одного продюсера нет задачи привлекать несовременных, не ориентирующихся в трендах специалистов. Но при этом они хотят усидеть на двух стульях: и молодняк привлечь, и возрастной аудитории угодить, которая является большинством», — говорит шеф-редактор редакции развлекательного вещания Ксения Демидова. В свое время делала проекты для АО «Первый канал. Всемирная сеть», СТС, МИР, МУЗ-ТВ. — «На ТВ говорят, что феминистку сложно снять. Ведь эти женщины, по их мнению, слишком радикальны и уходят в крайности. А радикальность, нездоровое поведение показывать неправильно. На деле же люди просто не владеют терминами, им нужно объяснить, что феминизм — это не просто модная тема для хештега, это принципы современной женщины».

Несмотря на очевидное непонимание, что такое феминизм и зачем он нужен, телевизионные каналы все равно так или иначе включают в свою вещательную сетку идеи женского движения. Даже консерваторы, вроде НТВ, России 1 и «Первого канала», соблюдают (хотя бы минимально) гендерное разнообразие в интеллектуальных шоу («Брейн ринг», «Умники и умницы», «Кто хочет стать миллионером»), ломают представление о тургеневской девушке и создают новую героиню в дорогих сериалах на СТС и ТНТ («Психологини», «Девочки не сдаются», «Измены») ратуют о защите от домашнего насилия на «Домашнем» и «Ю» («Я не боюсь сказать», «Популярная правда»), испытывают на равных женщин на «Пятнице» («Орел и решка», «Секретный миллионер») и приглашают феминисток на федеральные ОТР и телеканал «Культура» («Прав!Да?», «Правила жизни», «Культурная революция»).

Научатся телевизионщики феминистским терминам и подхватят ли тренд — вопрос со звездочкой. Пока мы имеем дело со стереотипами, подкрепленные страхом — страхом, что аудитория не готова увидеть феммотивы в телевизионном эфире, страхом быть непонятым и оставленным своим зрителем. Телевидение, словно человек, скрывает свою неуверенность, замалчивая проблему, и ждет, пока тренд станет настолько громким, что говорить о нем несерьезно и украдкой станет неловко, а пока в эфире будет мелькать все что угодно, кроме феминизма. Жаль только женщину, живущую среди тех самых 56%. В ее окружении так много метаний: то следуй стандартам красоты, то блюди достоинство, то будь сексуальной кошечкой, то не смей и рожай детей. При такой неразберихе начинаешь думать, что проще — отучить телевизор от сексизма или человека от телевизора?