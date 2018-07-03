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Да ладно? «Дикие» пляжи в Костромской области станут официальными
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Да ладно? «Дикие» пляжи в Костромской области станут официальными 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские «дикие» пляжи планируют привести в порядок, узнал KOSTROMA.TODAY. За них решили взяться после череды трагедий.
Дело в том, что на «диких» пляжах нет спасателей, там не обследовано дно. Однако костромичи все равно хотят отдыхать там.
Каждый день береговые патрули следят за порядком на официальных пляжах в районах — их в регионе 31. Но некоторые костромичи не хотят толкаться на этих местах отдыха и проводят время на так называемых «диких» пляжах. Их в области почти что в 6 раз больше, чем официальных.
«У нас был запланирован к открытию 31 официальный пляж, а 177 — это традиционные места для купания. Вот эти 177 мест мы должны взять под контроль. Для того, чтобы не просто их патрулировать, но и начать постепенно проводить все мероприятия по обследованию дна в тех местах, где люди все-таки привыкли традиционно отдыхать», — рассказал телекомпании «Русь» директор департамента региональной безопасности Александр БЕЛОЗЕРОВ.
Планируется, что постепенно «дикие» пляжи также возьмут под контроль. Это позволит уменьшить число ЧП. Напомним, именно на «диких» пляжах в этом году произошли все трагедии на воде.
Особенно костромичей потрясла гибель двух братьев Нерехте и девочек в Манутровском районе.
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