Мексиканец исполнил на ЧМ-2018 мечты своей погибшей семьи

Мексиканец Хильберто Мартинес, потерявший в ДТП жену и двоих маленьких детей, по просьбе футболистов сборной Мексики приехал на чемпионат мира в Россию.

Хильберто, его жена Вероника, восьмилетний сын Диего и шестилетняя дочь Мия собирались на чемпионат мира в Россию. Но в конце апреля в автомобиль, в котором ехала семья, со скоростью 150 км/ч врезалась другая машина. Вероника, ее брат, Диего и Миа погибли на месте, передает «РЕН-ТВ».

Естественно, что для Хильберто теперь о поездке в Россию не могло быть и речи. Но о трагедии узнал вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа , который нашел его телефон и уговорил приехать на чемпионат мира ради памяти детей. Все футболисты сборной Мексики были в курсе происходящего и искренне сочувствовали мужчине.

В Москве он побывал у Большого театра, о чем мечтала его дочь, затем съездил в Петербург, чего хотела жена. А бразильский нападающий Неймар, за которого так сильно болел Диего, прислал Хильберто футболку с автографом и записал видеообращение.