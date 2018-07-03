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Мексиканец исполнил на ЧМ-2018 мечты своей погибшей семьи
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Мексиканец исполнил на ЧМ-2018 мечты своей погибшей семьи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мексиканец Хильберто Мартинес, потерявший в ДТП жену и двоих маленьких детей, по просьбе футболистов сборной Мексики приехал на чемпионат мира в Россию.
Хильберто, его жена Вероника, восьмилетний сын Диего и шестилетняя дочь Мия собирались на чемпионат мира в Россию. Но в конце апреля в автомобиль, в котором ехала семья, со скоростью 150 км/ч врезалась другая машина. Вероника, ее брат, Диего и Миа погибли на месте, передает «РЕН-ТВ».
Естественно, что для Хильберто теперь о поездке в Россию не могло быть и речи. Но о трагедии узнал вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа, который нашел его телефон и уговорил приехать на чемпионат мира ради памяти детей. Все футболисты сборной Мексики были в курсе происходящего и искренне сочувствовали мужчине.
В Москве он побывал у Большого театра, о чем мечтала его дочь, затем съездил в Петербург, чего хотела жена. А бразильский нападающий Неймар, за которого так сильно болел Диего, прислал Хильберто футболку с автографом и записал видеообращение.
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