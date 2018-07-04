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Мексиканец, потерявший жену и детей, приехал ради них на чемпионат мира в Россию
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Мексиканец, потерявший жену и детей, приехал ради них на чемпионат мира в Россию 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Мужчина исполнил мечты своих погибших родственников.
В апреле мексиканец Хильберто Мартинес потерял свою жену, дочь и сына. Родные мужчины попали в страшное ДТП и погибли на месте. Незадолго до этого, в феврале, семья строила далеко идущие планы о поездке в Россию, на Чемпионат мира по футболу. Они приготовили все документы и приобрели билеты, но увы, этим планам не суждено было осуществиться.
Потеряв родных, Хильберто Мартинес и не думал о запланированной поездке, однако психолог посоветовал ему все-таки отправиться на Чемпионат. Более того: узнав историю мужчины, вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа лично связался с болельщиком и попросил его приехать поддержать команду ради жены и детей.
Тогда мексиканец решил воплотить в жизнь все несбывшиеся планы жены, сына и дочки, связанные с этой поездкой. Хильберто Мартинес проехался на поезде из Москвы в Санкт-Петербург (этого так хотела его супруга), сфотографировался на фоне Большого театра (туда мечтала попасть его дочь), и даже получил автограф бразильского футболиста Неймара (от которого был в восторге его сын). Более того: мужчина привез с собой в Россию ID болельщиков, принадлежащие членам его семьи, а также футболки с их именами.
Фото: личный архив Хильберто Мартинеса
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