Под Воронежем на берегу реки нашли истощённым пропавшего рыбака

Мужчину нашли спустя три дня после исчезновения. В Воронежской области пропавшего несколько дней назад рыбака удалось найти живым. Мужчину в истощённом состоянии нашли на берегу реки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Как рассказывают поисковики, взрослый мужчина пропал 1 июля в селе под Рамонью. Уехал на велосипеде на рыбалку и не вернулся. Близкие пропавшего и полиция тут же начали поиски мужчины, а на следующий день, 2 июля, к ним присоединились и волонтёры. — В течение двух дней поиски проводились с нашим участием. Наша задача была осматривать пешком, на машине, при помощи квадрокоптера берег и предполагаемые места стоянок рыбаков. В то же время родственники на катере проводили осмотр с воды, — рассказывают волонтёры. В итоге рыбака удалось отыскать вечером 3 июля при осмотре берега с воды. Мужчина был в тяжёлом состоянии и истощён. Его сразу доставили в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, говорят поисковики.