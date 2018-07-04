Ещё
Под Воронежем на берегу реки нашли истощённым пропавшего рыбака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Воронежем на берегу реки нашли истощённым пропавшего рыбака 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчину нашли спустя три дня после исчезновения. В Воронежской области пропавшего несколько дней назад рыбака удалось найти живым. Мужчину в истощённом состоянии нашли на берегу реки. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Как рассказывают поисковики, взрослый мужчина пропал 1 июля в селе под Рамонью. Уехал на велосипеде на рыбалку и не вернулся. Близкие пропавшего и полиция тут же начали поиски мужчины, а на следующий день, 2 июля, к ним присоединились и волонтёры. — В течение двух дней поиски проводились с нашим участием. Наша задача была осматривать пешком, на машине, при помощи квадрокоптера берег и предполагаемые места стоянок рыбаков. В то же время родственники на катере проводили осмотр с воды, — рассказывают волонтёры. В итоге рыбака удалось отыскать вечером 3 июля при осмотре берега с воды. Мужчина был в тяжёлом состоянии и истощён. Его сразу доставили в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, говорят поисковики.
Вести Воронеж: последние новости
С голливудским размахом. Как в Воронеже прошли выпускные вечера В Воронеже открылся магазин эко-продуктов известной федеральной сети Воронежские чиновники ждут, когда лауреаты конкурса проектов ТОС придут за грантами
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антисекс: что на самом деле нужно женщинам3
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»52
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной14
Звезды, у которых пытались отобрать детей
Женщина в тридцать: мужской взгляд15
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
03:09
Как живут шизофреники
Здоровье
00:10
Светлана Бондарчук поразила телом модели в 49 лет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение