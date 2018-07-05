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В Воронеже 33-летний мужчина ранним утром покинул дом и бесследно исчез
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В Воронеже 33-летний мужчина ранним утром покинул дом и бесследно исчез 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожан просят о помощи в поисках пропавшего Александра Залогина.
Воронежцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего 33-летнего Александра Залогина. Мужчина исчез 22 июня в микрорайоне Семилукские выселки: вышел из дома, расположенного на улице Смородиновая, и не вернулся. Объявление о розыске опубликовал отряд «Поиск пропавших людей ВПСО „Воронежец“». Как рассказали «Вести-Воронеж» волонтёры, мужчина встал ранним утром — около пяти часов, чего ранее никогда не делал. Поговорил с матерью, а затем покинул дом. В последний раз его видела продавщица местного киоска около семи часов утра — они поговорили, но у воронежца не было никаких денег, и он ничего не покупал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост Александра 165 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы средней длины и голубые глаза. Среди особыхпримет: шрам на правой руке — выше локтя, а также шрам на левой руке — ниже локтя. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (900) 300-09-12, 02 или 112.
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