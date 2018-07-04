В Воронеже без вести пропал двухметровый парень со шрамами 

Об Александре Чепегине нет информации уже неделю. Александр Чепегин пропал в Коминтерновском районе Воронежа в четверг, 28 июня. Парень вышел из дома №71а на улице Владимира Невского и перестал выходить на связь. До настоящего времени местонахождение 25-летнего горожанина неизвестно, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» вечером во вторник, 3 июля. Александр ростом 2 м, худощавого телосложения, у него светлые волосы и карие глаза. В чём в день исчезновения был парень, неизвестно. С собой у молодого человека была сумка с паспортом и водительским удостоверением. Особые приметы воронежца — шрам на шее, вертикальный шрам на руке, а также шрам после удаления аппендицита. Волонтёры попросили всех, кто обладает информацией о месте нахождения Александра Чепегина, сообщить по телефонам: 8-900-300-09-12, 112 или 02. Дарья Крымова