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В Воронеже пропавшего мужчину, страдающего слабоумием, нашли мёртвым
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В Воронеже пропавшего мужчину, страдающего слабоумием, нашли мёртвым 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Воронежца искали с апреля…
В Воронежской области ещё одни поиски пропавшего человека обрели несчастливый конец. Пропавшего в апреле 48-летнего Сергея Ч., страдающего слабоумием, нашли мёртвым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Напомним, что мужчина исчез 11 апреля в Воронеже. Инвалид I группы в одиночку вышел из дома и не вернулся. К поискам горожанина сразу подключились не только стражи порядка, но и волонтёры. Нашли несчастного только спустя почти три месяца… Где было обнаружено тело мужчины — не сообщается.
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