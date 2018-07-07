В Воронеже пропавшего мужчину, страдающего слабоумием, нашли мёртвым

Воронежца искали с апреля…

В Воронежской области ещё одни поиски пропавшего человека обрели несчастливый конец. Пропавшего в апреле 48-летнего Сергея Ч., страдающего слабоумием, нашли мёртвым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье». Напомним, что мужчина исчез 11 апреля в Воронеже. Инвалид I группы в одиночку вышел из дома и не вернулся. К поискам горожанина сразу подключились не только стражи порядка, но и волонтёры. Нашли несчастного только спустя почти три месяца… Где было обнаружено тело мужчины — не сообщается.