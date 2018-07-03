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В Воронеже внуки разыскивают пропавшего 13 лет назад дедушку
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В Воронеже внуки разыскивают пропавшего 13 лет назад дедушку 

Вести Воронеж 1 час назад
Близкие мужчины знают только, что он жив и находится в столице Черноземья.
В Воронеже разыскивают 69-летнего Сергея Аракелова. 13 лет назад мужчина исчез из поля зрения своих близких, и с тех пор они не знают — где он может находиться. Внуки пенсионера просят горожан о помощи в поисках. Объявление разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Сообщается, что в 2005 году мужчина находился по адресу: улица Крылова, дом №72. Сейчас же единственное, в чём уверены родственники пенсионера — что он жив и находится в Воронеже. Близкие пропавшего предоставили имевшееся у них фото 1993 года. Волонтёры подчёркивают, что за прошедшие 25 лет мужчина, конечно, мог сильно измениться. Но других снимков, к сожалению, нет. Из особых примет отмечается татуировка с женщиной на правом плече. Если вы располагаете информацией о местонахождении Сергея Аракелова, сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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