В Воронеже внуки разыскивают пропавшего 13 лет назад дедушку

Близкие мужчины знают только, что он жив и находится в столице Черноземья. В Воронеже разыскивают 69-летнего Сергея Аракелова . 13 лет назад мужчина исчез из поля зрения своих близких, и с тех пор они не знают — где он может находиться. Внуки пенсионера просят горожан о помощи в поисках. Объявление разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Сообщается, что в 2005 году мужчина находился по адресу: улица Крылова, дом №72. Сейчас же единственное, в чём уверены родственники пенсионера — что он жив и находится в Воронеже. Близкие пропавшего предоставили имевшееся у них фото 1993 года. Волонтёры подчёркивают, что за прошедшие 25 лет мужчина, конечно, мог сильно измениться. Но других снимков, к сожалению, нет. Из особых примет отмечается татуировка с женщиной на правом плече. Если вы располагаете информацией о местонахождении Сергея Аракелова, сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.