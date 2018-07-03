Что можно купить в Казани на память о ЧМ? Обзор сувениров

Какие эксклюзивные сувениры можно приобрести в Казани? Рассказывает «АиФ-Казань»

«Наши мастера постарались сделать к соревнованиям побольше сувениров, говорящих о нашей республике. Чтобы болельщики увезли к себе на родину частичку наших татарских традиций, — говорит председатель комитета при Торгово-промышленной палате РТ по сувенирной продукции Диляра Минабутдинова. — Большинство сувениров выполнены вручную».

Популярностью у туристов пользуются фигурки «эби» и «бабая» (бабушки и дедушки). Туристкам предлагают изделия из серебра с натуральными камнями и использованием старинных национальных орнаментов, в том числе и реплики старинных украшений, какие носили предки татар.

Можно купить и традиционные татарские сапоги. Это дизайнерская обувь и аксессуары, которые сделаны на основе традиционного татарского искусства. Цена сумки — 2000-4000 руб. Сапоги дороже.

Кубыз — этот старинный национальный музыкальный инструмент был особенно популярен в Болгаре (цена около 1000 руб.).

Оригинальным подарком будет керамическая лампа, по виду напоминающая керосиновую, которая сделана на гончарном круге вручную. Можно вкрутить лампочку или поставить внутрь лампы свечу (цена — 500-700 руб.).

Мастера арабской каллиграфии не только покажут туристу, как правильно пишется его имя по-арабски, но изготовят индивидуальный сувенир-магнит. Такой подарок станет оберегом для человека. Можно написать своё имя или же сделать подарок другу, родному человеку — привезти ему магнит или значок с таким оберегом.

Сувенир несёт смысловую и защитную нагрузку, уверена руководитель клуба татарского искусства и культуры в Галерее татарского шамаиля Алсу Шамсутова. Арабская каллиграфия сохраняется издревле, чтобы при переводе не менялся смысл, заложенный в Коране (цена — 100 руб.).

Сумки с русским орнаментом. Традиционные русские пояса в старину оберегали своего хозяина от болезней и недоброжелателей. Обычно мастера ткут их на заказ по старинной технологии художественного ткачества. Каждый узор пояса что-то значит, и плетут пояс, думая о том человеке, для которого он сделан. Считается, что пояс можно сплести, например, для успешного начала дела, для достатка, семейного благополучия, для деторождения.

«Я создаю сумки из тесёмок, которые тку по тому же принципу, что и пояса, — рассказывает мастерица Анна Стычёва. — На каждой сумке нет ни одного повторяющегося орнамента. Сумка, сделанная из поясов, на мой взгляд, сделает человека более защищённым, приобщит его к традициям своего народа. Что касается зарубежных гостей, то им такие аксессуары также могут приглянуться. Ведь геометрические орнаменты разных народов похожи. Возможно, иностранцы найдут в наших традиционных орнаментах что-то родное. Одна беда — прорекламировать свои изделия иностранцам я не могу — не знаю английского языка. Знакомая мастерица рядом стоит, зазывает туристов: «Hello-hello!», заводит с ними разговоры, а я стесняюсь».

Цены на кошельки и сумки из тканой тесьмы — от 500 до 3000 руб. Пояса — 700-1500 руб. Тканые браслеты — 200 руб.