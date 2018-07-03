Река в Ачинске унесла течением мужчину в детском надувном жилете

Мужчину унесло течением от пляжа на реке Чулыма под Ачинском (Красноярский край). Ему спас жизнь надувной детский жилет, сообщило ИА «НГС Новости».

Спасатели вовремя прибыли на место ЧП и вытащили мужчину из воды. Сам он уже не мог самостоятельно выбраться. На лодке его доставили на берег и передали родственникам.

Всего, по словам специалистов, за июнь в регионе утонули 22 человека, из которых двое — дети. Подавляющее большинство погибших купались в нетрезвом состоянии.

Предприимчивый лодочник в Красноярске открыл бизнес, переправляя людей в обход закрытого моста. За 100 рублей с человека он перевозит их на моторной лодке к острову Татышев.