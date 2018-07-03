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Река в Ачинске унесла течением мужчину в детском надувном жилете
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Река в Ачинске унесла течением мужчину в детском надувном жилете 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мужчину унесло течением от пляжа на реке Чулыма под Ачинском (Красноярский край). Ему спас жизнь надувной детский жилет, сообщило ИА «НГС Новости».
Спасатели вовремя прибыли на место ЧП и вытащили мужчину из воды. Сам он уже не мог самостоятельно выбраться. На лодке его доставили на берег и передали родственникам.
Всего, по словам специалистов, за июнь в регионе утонули 22 человека, из которых двое — дети. Подавляющее большинство погибших купались в нетрезвом состоянии.
Предприимчивый лодочник в Красноярске открыл бизнес, переправляя людей в обход закрытого моста. За 100 рублей с человека он перевозит их на моторной лодке к острову Татышев.
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