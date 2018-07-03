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Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно
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Тюремная надзирательница почувствовала себя слишком сексуальной и ушла в порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Австралии Изабелла Дельтор (Isabelle Deltore) рассказала, как предпочла работе в тюрьме в качестве надзирателя карьеру порнозвезды. Об этом она поведала изданию news.com.au.
Девушка объяснила, что на прежней работе часто подвергалась объективации со стороны заключенных. «Я была хороша в своем деле, но я постоянно боролась за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице, и поняла, что серьезного успеха не добьюсь», — призналась она.
Дельтор объяснила, что в какой-то момент ее воротило от того, что ее сексуальность мешала работе, и просто поняла, что может зарабатывать на ней деньги.
Она тайно занялась стриптизом и осознала, что ей очень нравится эта профессия. После приглашения в один из самых знаменитых стриптиз-клубов она окончательно оставила работу надзирательницей и за одну ночь заработала столько, сколько получала в тюрьме за две недели.
Австралийка уверена, что новая работа помогла ей обрести самоуверенность и повысить самооценку. Кроме того, оказалось, что в новом амплуа Дельтор встречалась с бывшими заключенными, и те не могли понять, почему им знакомо ее лицо.
Сейчас Изабелла Дельтор работает вебкам-моделью, а также позирует в рамках эротических фотосессий. Сама девушка объясняет, что снимается в порно, но технически называет это эротикой, поскольку снимается либо в одиночестве, либо в окружении других девушек.
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